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مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
قال مسؤول طبي وشهود عيان، إن فلسطينيين اثنين قتلا، فجر اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات في قرية كفردان غرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T05:11+0000
2023-01-02T05:11+0000
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وصرح سامر عطية، مدير مستشفى ابن سينا بالمدينة، للصحفيين أن جنودا من الجيش الإسرائيلي قتلوا شابين فلسطينيين خلال اقتحام القرية.وقال إن القتيلين هما فؤاد عابد (21 عاما) ومحمد حوشية (17 عاما) وقد توفيا متأثرين بجروحهما، مضيفا أن خمسة آخرين أصيبوا بجراح، أحدهم ما زال بحالة خطرة.ولم يصدر أي تعليق رسمي إسرائيلي حتى الآن على الحادث.بدوره، قال رئيس مجلس قروي كفردان، أحمد مرعي، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت البلدة وحاصرت منزلي الشابين أحمد عابد وعبد الرحمن عابد المتهمين من قبل إسرائيل بقتل ضابط إسرائيلي قبل حوالي ثلاثة أشهر قرب الجلمة شمال جنين.واندلعت اشتباكات بين مسلحين والجيش الإسرائيلي خلال تدمير منزلين، بحسب مصادر محلية وأمنية فلسطينية.وذكرت المصادر، أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار سُمع في القرية إضافة إلى تفجير عدة عبوات محلية.وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في بيان مشترك، إن عناصرهما استهدفوا تجمعات للجيش الإسرائيلي بالرصاص والعبوات المتفجرة.وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته واقتحامه للبلدات والقرى في الضفة الغربية في أعقاب سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230102/إصابة-5-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-شمال-الضفة-الغربية-1071838020.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

05:11 GMT 02.01.2023
© AP Photo / Nasser Nasserفلسطينيون يحملون جثماين شباب قتلهم الجيش الإسرائيلي، 1 ديسمبر 2022
فلسطينيون يحملون جثماين شباب قتلهم الجيش الإسرائيلي، 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
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قال مسؤول طبي وشهود عيان، إن فلسطينيين اثنين قتلا، فجر اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات في قرية كفردان غرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية.
وصرح سامر عطية، مدير مستشفى ابن سينا بالمدينة، للصحفيين أن جنودا من الجيش الإسرائيلي قتلوا شابين فلسطينيين خلال اقتحام القرية.
وقال إن القتيلين هما فؤاد عابد (21 عاما) ومحمد حوشية (17 عاما) وقد توفيا متأثرين بجروحهما، مضيفا أن خمسة آخرين أصيبوا بجراح، أحدهم ما زال بحالة خطرة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي إسرائيلي حتى الآن على الحادث.
الاضراب يعم الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجاً على وفاة الأسير ناصر أبو حميد داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية
02:15 GMT
بدوره، قال رئيس مجلس قروي كفردان، أحمد مرعي، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت البلدة وحاصرت منزلي الشابين أحمد عابد وعبد الرحمن عابد المتهمين من قبل إسرائيل بقتل ضابط إسرائيلي قبل حوالي ثلاثة أشهر قرب الجلمة شمال جنين.
وأضاف مرعي، أن القوات الإسرائيلية دمرت المنزلين، موضحا أن الجنود حاصروا عدة منازل تمهيدا لهدمها فيما تمركز آخرون فوق أسطح الأبنية العالية، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".
واندلعت اشتباكات بين مسلحين والجيش الإسرائيلي خلال تدمير منزلين، بحسب مصادر محلية وأمنية فلسطينية.
وذكرت المصادر، أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار سُمع في القرية إضافة إلى تفجير عدة عبوات محلية.
وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في بيان مشترك، إن عناصرهما استهدفوا تجمعات للجيش الإسرائيلي بالرصاص والعبوات المتفجرة.
وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته واقتحامه للبلدات والقرى في الضفة الغربية في أعقاب سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.
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