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https://sputnikarabic.ae/20230102/ملك-الأردن-يوجه-بتجميد-الضريبة-على-الغاز-خلال-الشتاء-1071846881.html
ملك الأردن يوجه بتجميد الضريبة على الغاز خلال الشتاء
ملك الأردن يوجه بتجميد الضريبة على الغاز خلال الشتاء
أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، توجيها لحكومته بتجميد الضريبة على غاز خلال فصل الشتاء الحالي. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T11:31+0000
2023-01-02T11:31+0000
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ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
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وجاء توجيه ملك الأردن من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.وأصدر الملك عبد الله الثاني توجيهه خلال لقائه عدد من وجهاء وأهالي محافظة العقبة، وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها.وكانت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأردنية أصدرت قرارا بخفض أسعار الوقود، اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.وأصدرت اللجنة خلال اجتماعها، يوم السبت الماضي، قرارا بتخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا، والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلسا، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وبتلك التعديلات، يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر يناير 900 فلس/لتر بدلا من 920 فلسا/لتر، وسعر البنزين (أوكتان 95) 1140 فلسا/لتر بدلا من 1170 فلسا/لتر.كما قررت اللجنة تخفيض سعر الديزل لشهر يناير، بمقدار 75 فلسا، وليصبح سعر الديزل 820 فلسا/لتر بدلا من 895 فلسا/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلسا، ليصبح 785 فلسا بدلا من 860 فلسا/ لتر.‏
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي

ملك الأردن يوجه بتجميد الضريبة على الغاز خلال الشتاء

11:31 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، توجيها لحكومته بتجميد الضريبة على غاز خلال فصل الشتاء الحالي.
وجاء توجيه ملك الأردن من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.
وأصدر الملك عبد الله الثاني توجيهه خلال لقائه عدد من وجهاء وأهالي محافظة العقبة، وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها.
وكانت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأردنية أصدرت قرارا بخفض أسعار الوقود، اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأصدرت اللجنة خلال اجتماعها، يوم السبت الماضي، قرارا بتخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا، والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلسا، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.
وبتلك التعديلات، يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر يناير 900 فلس/لتر بدلا من 920 فلسا/لتر، وسعر البنزين (أوكتان 95) 1140 فلسا/لتر بدلا من 1170 فلسا/لتر.
كما قررت اللجنة تخفيض سعر الديزل لشهر يناير، بمقدار 75 فلسا، وليصبح سعر الديزل 820 فلسا/لتر بدلا من 895 فلسا/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلسا، ليصبح 785 فلسا بدلا من 860 فلسا/ لتر.‏
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