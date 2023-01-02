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14 قتيلا إثر هجوم مسلح على سجن في المكسيك
14 قتيلا إثر هجوم مسلح على سجن في المكسيك
أفادت السلطات المحلية، أمس الأحد، بأن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الهجوم المسلح على سجن في سيوداد خواريز، على الحدود مع الولايات المتحدة، حيث فر 24 نزيلا... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T05:32+0000
2023-01-02T05:37+0000
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أخبار المكسيك
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ويوجد بين الضحايا عشرة حراس، وفقا لمكتب المدعي العام لولاية تشيواوا، الذي قال في بيان إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص.وحسب العناصر الأولية للتحقيق، فقد هدف الهجوم إلى تسهيل هروب مجموعة من السجناء.وأضافت النيابة أن الشرطة قامت، بمساعدة الجيش، بأربعة اعتقالات دون أن تحدد ما إذا كانوا سجناء هاربين أم من المهاجمين.ويضم السجن الذي يوجد في هذه المدينة المكسيكية الشمالية أعضاء من الفروع المسلحة لعصابات سينالوا وخواريز، الذين كانوا يقاتلون من أجل السيطرة على المدينة منذ أكثر من خمسة عشر عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230101/مقتل-15-شخصا-بينهم-4-أطفال-جراء-حادث-حافلة-في-المكسيك-1071809003.html
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العالم, أخبار المكسيك
العالم, أخبار المكسيك

14 قتيلا إثر هجوم مسلح على سجن في المكسيك

05:32 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 05:37 GMT 02.01.2023)
© AP Photo / Christian Chavez14 قتيلا في هجوم على سجن في سيوداد خواريز بالمكسيك، 1 يناير 2023
14 قتيلا في هجوم على سجن في سيوداد خواريز بالمكسيك، 1 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Christian Chavez
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أفادت السلطات المحلية، أمس الأحد، بأن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الهجوم المسلح على سجن في سيوداد خواريز، على الحدود مع الولايات المتحدة، حيث فر 24 نزيلا على الأقل.
ويوجد بين الضحايا عشرة حراس، وفقا لمكتب المدعي العام لولاية تشيواوا، الذي قال في بيان إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص.
ووقع الهجوم عند الفجر، عندما وصل مسلحون في عربات مصفحة وفتحوا النار على الحراس، وذلك في الوقت الذي كان فيه أهالي السجناء ينتظرون دخول السجن لزيارة أقاربهم بمناسبة العام الجديد.
وحسب العناصر الأولية للتحقيق، فقد هدف الهجوم إلى تسهيل هروب مجموعة من السجناء.
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مقتل 15 شخصا بينهم 4 أطفال جراء حادث حافلة في المكسيك
أمس, 06:14 GMT
وأضافت النيابة أن الشرطة قامت، بمساعدة الجيش، بأربعة اعتقالات دون أن تحدد ما إذا كانوا سجناء هاربين أم من المهاجمين.
ويضم السجن الذي يوجد في هذه المدينة المكسيكية الشمالية أعضاء من الفروع المسلحة لعصابات سينالوا وخواريز، الذين كانوا يقاتلون من أجل السيطرة على المدينة منذ أكثر من خمسة عشر عاما.
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