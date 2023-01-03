https://sputnikarabic.ae/20230103/إعلام-محلي-بريطانيا-اقتربت-من-إعلان-الحرس-الثوري-الإيراني-جماعة-إرهابية-1071880107.html
إعلام محلي: بريطانيا اقتربت من إعلان الحرس الثوري الإيراني "جماعة إرهابية"
إعلام محلي: بريطانيا اقتربت من إعلان الحرس الثوري الإيراني "جماعة إرهابية"
قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة البريطانية اقتربت من الإعلان عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T11:05+0000
2023-01-03T11:05+0000
2023-01-03T11:06+0000
الحرس الثوري الإيراني
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العالم
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عددا من وزراء الحكومة يدعمون تلك الخطوة، وعلى رأسهم وزيرا الأمن والداخلية البريطانية، توم توجندهات وسويلا برافرمان.ويقول البعض إن القرار يأتي ردا على قيام إيران بالقبض على سبعة أشخاص يحملون الجنسية البريطانية، بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة في طهران.قيام طهران بهذه الاعتقالات دفع رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك وقتها إلى مطالبتها بالكف عن "احتجاز مزدوجي الجنسية، وعدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ سياسي".ويؤكد خبراء أن إعلان بريطانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية يعني أن "الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية".يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني تم تصنيفه كمنظمة إرهابية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.طالع أيضا: بينيت لبلينكن: قلقون من احتمال رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية
https://sputnikarabic.ae/20220814/بعد-مهاجمة-سلمان-رشدي-سوناك-يدعو-لندن-لتصنيف-الحرس-الثوري-الإيراني-منظمة-إرهابية-1066379043.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرس الثوري الإيراني, بريطانيا, العالم, أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني, بريطانيا, العالم, أخبار إيران
إعلام محلي: بريطانيا اقتربت من إعلان الحرس الثوري الإيراني "جماعة إرهابية"
11:05 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 11:06 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية محلية إن الحكومة البريطانية اقتربت من الإعلان عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
ووفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية، فإن عددا من وزراء الحكومة يدعمون تلك الخطوة، وعلى رأسهم وزيرا الأمن والداخلية البريطانية، توم توجندهات وسويلا برافرمان.
ويقول البعض إن القرار يأتي ردا على قيام إيران بالقبض
على سبعة أشخاص يحملون الجنسية البريطانية، بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة في طهران.
قيام طهران بهذه الاعتقالات دفع رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك وقتها إلى مطالبتها بالكف عن "احتجاز مزدوجي الجنسية، وعدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ سياسي".
لكن كين مكالوم، مدير جهاز المخابرات العسكرية البريطانية "أم أي5"، كان قد ألقى خطابا في نوفمبر/ تشررين الثاني الماضي، تحدث فيه عن "المخاطر التي تشكلها إيران على المملكة المتحدة"، مستعرضا ""مؤامرات إيرانية سابقة ضد بلاده".
ويؤكد خبراء أن إعلان بريطانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية يعني أن "الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية".
يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني تم تصنيفه كمنظمة إرهابية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.