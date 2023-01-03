https://sputnikarabic.ae/20230103/الإمارات-تعلن-انطلاق-معرضي-آيدكس-ونافدكس-الشهر-المقبل-1071875102.html

الإمارات تعلن انطلاق معرضي "آيدكس" و"نافدكس" الشهر المقبل

الإمارات تعلن انطلاق معرضي "آيدكس" و"نافدكس" الشهر المقبل

أعلنت مجموعة "أدنيك"، اليوم الثلاثاء، عن إقامة الدورة الـ 16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T08:41+0000

2023-01-03T08:41+0000

2023-01-03T08:41+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

العالم العربي

معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"

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وتتولى مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية تنظيم المعرضين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومن المقرر أن يتخللهما "مجموعة واسعة من أبرز التقنيات الجديدة، فضلاً عن استقطاب كبار المشاركين والجهات العارضة من قطاع الدفاع العالمي"، على ما نقلت وكالة "وام" الرسمية.ومن المقرر أن يشارك في المعرضين "طيف واسع من كبار القادة والمسؤولين وصناع القراروالوزراء، إلى جانب خبراء القطاع والمختصين من جميع دول العالم"، بحسب المصدر ذاته.وخلال معرضي "آيدكس" و"نافدكس"، سيتم لأول مرة استضافة "سلسلة من حوارات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بحضور مجموعة من قادة الفكر والمحاورين المخضرمين الذين يستعرضون أهم وأحدث المواضيع ذات الصلة بقطاعي الدفاع والدفاع البحري".كما سيتم الكشف خلال الحدث عن مساحة "آيدكس نيكست جين" والتي ستكون مخصصة للشركات الناشئة، والتي تتيح لرواد الأعمال استعراض حلولهم وتقنياتهم في قطاع الدفاع والدفاع البحري.في حين أن "جولة مسار الابتكار" التي سيشهدها "آيدكس"، تسلط الضوء "على أحدث المنتجات والابتكارات في قطاع الدفاع والدفاع البحري من أهم العلامات التجارية الرائدة عالمياً. وتتيح الجولة للجهات العارضة تقديم أحدث منتجاتهم وحلولهم المبتكرة أمام الآلاف من المشترين الدوليين والمحليين".وسيتم تخصيص جناح "تاريخ الدفاع"، في المعرض نفسه، لهواة التاريخ، ويحتضن معرضاً تفاعلياً يسلط الضوء على أهم المنتجات والتقنيات المعتمدة في قطاع الدفاع على مدى الثلاثين عاماً الماضية، بحسب "وام".يشار إلى أن معرضي "آيدكس" ونافدكس" يوفران منصة رائدة عالمياً تستعرض أحدث ابتكارات وتقنيات قطاع الدفاع الدولي، جنبا إلى جنب مع أحدث التقنيات والمعدات التي طورتها القطاعات الدفاعية في جميع أنحاء العالم.وفي عام 2021، سجلت الدورة السابقة من المعرضين نجاجا كبيرا، واستقبلت ما يزيد عن 62 ألف زائر وأكثر من 900 شركة إقليمية ودولية من 59 دولة.

https://sputnikarabic.ae/20210222/صفقات-عسكرية-بـ-33-مليار-دولار-في-آيدكس-2021-خلال-يومين-1048185342.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"