https://sputnikarabic.ae/20230103/التضخم-في-ألمانيا-يتباطأ-بشكل-سريع-ليصل-إلى-86-في-نهاية-عام-2022-1071890944.html
التضخم في ألمانيا يتباطأ بشكل سريع ليصل إلى 8.6% في نهاية عام 2022
التضخم في ألمانيا يتباطأ بشكل سريع ليصل إلى 8.6% في نهاية عام 2022
أعلن المكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني (ديستاتيس)، عن تباطؤ التضخم في ألمانيا. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T14:25+0000
2023-01-03T14:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وفقاً للتقديرات الأولية، فقد وصل إلى 8.6% في نهاية العام الماضي، من 10% في الشهر الذي سبق.وجاء بيان صحفي صادر عن المكتب الإحصائي الفيدرالي في الألماني "ديستاتيس"، في كانون الأول/ ديسمبر، انخفضت أسعار المستهلكين في ألمانيا، وفقاً للتقديرات الأولية، بنسبة 0.8٪. في تشرين الثاني/ نوفمبر، بلغ الانكماش 0.5٪. توقع المحللون انخفاضاً بنسبة 0.3٪ في مؤشر أسعار المستهلكين في كانون الأول/ ديسمبر .أسعار المستهلك في الدولة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي (مؤشر أسعار المستهلك المواءمة للمعايير)، وفقاً للتقديرات الأولية، تباطأ النمو إلى 9.6٪ على أساس سنوي من 11.3٪ في الشهر الذي سبق. وفي كانون الأول/ ديسمبر، تراجعت الأسعار بنسبة 1.2٪ بعد ديناميكيات الصفر في تشرين الثاني/ نوفمبر. توقع المحللون تضخم سنوي بنسبة 10.7٪، وللشهر - 0.5٪ انكماش.في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا بنسبة 24.4٪ خلال العام الماضي بعد أن زادت بنسبة 38.7٪ في الشهر السابق، كما قالت الوكالة.وتوقع المحللون الذين استطلعت آراءهم بوابة "ديلي اف اكس" رقماً بنسبة 9.1٪.وتنشر "ديستاتيس"، بيانات التضخم الشهرية متبوعاً بالتوضيح.
https://sputnikarabic.ae/20220830/تسارع-التضخم-في-ألمانيا-إلى-أعلى-مستوى-خلال-40-عاما-مع-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1067061796.html
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التضخم في ألمانيا يتباطأ بشكل سريع ليصل إلى 8.6% في نهاية عام 2022
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أعلن المكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني (ديستاتيس)، عن تباطؤ التضخم في ألمانيا.
موسكو - سبوتنيك. وفقاً للتقديرات الأولية، فقد وصل إلى 8.6% في نهاية العام الماضي، من 10% في الشهر الذي سبق.
وجاء بيان صحفي صادر عن المكتب الإحصائي الفيدرالي في الألماني "ديستاتيس"، في كانون الأول/ ديسمبر، انخفضت أسعار المستهلكين
في ألمانيا، وفقاً للتقديرات الأولية، بنسبة 0.8٪. في تشرين الثاني/ نوفمبر، بلغ الانكماش 0.5٪. توقع المحللون انخفاضاً بنسبة 0.3٪ في مؤشر أسعار المستهلكين في كانون الأول/ ديسمبر .
أسعار المستهلك في الدولة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي (مؤشر أسعار المستهلك المواءمة للمعايير)، وفقاً للتقديرات الأولية، تباطأ النمو
إلى 9.6٪ على أساس سنوي من 11.3٪ في الشهر الذي سبق. وفي كانون الأول/ ديسمبر، تراجعت الأسعار بنسبة 1.2٪ بعد ديناميكيات الصفر في تشرين الثاني/ نوفمبر. توقع المحللون تضخم سنوي بنسبة 10.7٪، وللشهر - 0.5٪ انكماش.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا بنسبة 24.4٪ خلال العام الماضي بعد أن زادت بنسبة 38.7٪ في الشهر السابق، كما قالت الوكالة.
وتوقع المحللون الذين استطلعت آراءهم بوابة "ديلي اف اكس" رقماً بنسبة 9.1٪.
وتنشر "ديستاتيس"، بيانات التضخم الشهرية متبوعاً بالتوضيح.