https://sputnikarabic.ae/20230103/الخارجية-الفلسطينية-تدين-اقتحام-بن-غفير-للسمجد-الأقصى-وتعتبره-استفزازا-غير-مسبوق-1071872047.html
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام بن غفير للسمجد الأقصى وتعتبره "استفزازا غير مسبوق"
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام بن غفير للسمجد الأقصى وتعتبره "استفزازا غير مسبوق"
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، ووصفته بـ "استفزاز غير مسبوق". 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T06:33+0000
2023-01-03T06:33+0000
2023-01-03T06:33+0000
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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام تهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام بن غفير للسمجد الأقصى وتعتبره "استفزازا غير مسبوق"
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، ووصفته بـ "استفزاز غير مسبوق".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام تهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.