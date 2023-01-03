السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا تبدأ عملها بموسكو خلال أيام
21:23 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 21:24 GMT 03.01.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalevالسفارة الأمريكية في موسكو
© Sputnik . Ilya Pitalev
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى روسيا، لين تريسي، ستبدأ عملها في مقر السفارة بموسكو خلال الأيام المقبلة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، "نتوقع أن تبدأ تريسي عملها كرئيسة للبعثة الدبلوماسية في موسكو خلال الأيام المقبلة".
وأضاف برايس أن واشنطن ترى أنه من المهم الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو "ولا سيما في فترات التوتر".
وأضاف برايس أن واشنطن ترى أنه من المهم الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو "ولا سيما في فترات التوتر".
5 أكتوبر 2022, 20:56 GMT
وكان البيت الأبيض قد أعلن، في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، أن بايدن رشح الدبلوماسية لين تريسي لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، خلفًا للسفير الأمريكي السابق جون سوليفان، والذي أنهى عمله وغادر روسيا في وقت سابق من الشهر ذاته.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على تعيين تريسي سفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا.
وقبل تعيينها سفيرة لدى روسيا، عملت تريسي سفيرة لبلادها لدى أرمينيا، وشغلت قبل ذلك عدة مناصب في وزارة الخارجية الأمريكية، بينها مستشار لشؤون روسيا بمكتب شؤون أوروبا وأوراسيا التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وقبل ذلك كانت نائبة لرئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، وهي تجيد اللغة الروسية.
وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا قد أعلنت، في 4 سبتمبر الماضي، أن السفير الأمريكي جون سوليفان قد أتم مهمة عمله في روسيا وغادر موسكو.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على تعيين تريسي سفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا.
وقبل تعيينها سفيرة لدى روسيا، عملت تريسي سفيرة لبلادها لدى أرمينيا، وشغلت قبل ذلك عدة مناصب في وزارة الخارجية الأمريكية، بينها مستشار لشؤون روسيا بمكتب شؤون أوروبا وأوراسيا التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وقبل ذلك كانت نائبة لرئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، وهي تجيد اللغة الروسية.
وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا قد أعلنت، في 4 سبتمبر الماضي، أن السفير الأمريكي جون سوليفان قد أتم مهمة عمله في روسيا وغادر موسكو.