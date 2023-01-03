https://sputnikarabic.ae/20230103/بعد-احتجاج-بكين-رئيسة-وزراء-فرنسا-سنواصل-فحوصات-كورونا-للوافدين-من-الصين-1071885324.html

بعد احتجاج بكين... رئيسة وزراء فرنسا: سنواصل فحوصات كورونا للوافدين من الصين

بعد احتجاج بكين... رئيسة وزراء فرنسا: سنواصل فحوصات كورونا للوافدين من الصين

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، إن اختبارات فحص (كوفيد-19) للمسافرين القادمين من الصين ستستمر، على الرغم من احتجاجات بكين. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت بورن في تصريحات لراديو "فرانس إنفو" ردا على سؤال حول رد فعل الصين: "أعتقد أننا نؤدي واجبنا في حماية الشعب الفرنسي من خلال طلب الاختبارات".وتابعت: "هدفنا - وجميع العلماء متفقون على هذه النقطة - هو متابعة تطور الفيروس وهذا ما نقوم به منذ يوم الأحد".وكانت وزارة الخارجية الصينية أعربت، اليوم الثلاثاء، عن اعتراضها على تبني بعض الدول قيود دخول إلى بلادها تستهدف الركاب القادمين من الصين فقط.وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، إلى أن استجابة الوباء الصادر من تلك الدول "تفتقر إلى الكفاءة العلمية"، وفقا لتلفزيون "سي جي تي إن" الصيني الرسمي.وقالت: "نحن نعارض بشدة ممارسة التلاعب بإجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها لتحقيق أهداف سياسية، وسنتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".وأعلنت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، أنها ستطلب اختبارات "كورونا" سلبية من المسافرين القادمين من الصين، لتلحق بذلك بدول أخرى.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن فرنسا ستطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار "Covid-19" سلبية أجريت قبل أقل من 48 ساعة، على ما نقلت قناة "فرانس 24".وسيكون الاختبار مطلوبا على الرحلات الجوية المباشرة من الصين والرحلات مع توقف، بسبب مخاوف من زيادة عدد الإصابات بعد أن ألغت بكين إجراءات الإغلاق الصارمة.كما سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين الالتزام بارتداء الكمامات.ولم يتم تحديد موعد لتطبيق الإجراءات لكن سيتم نشر مرسوم حكومي.

https://sputnikarabic.ae/20230103/بكين-سنتخذ-إجراءات-مناسبة-بشأن-الدول-التي-فرضت-قيود-كورونا-على-القادمين-من-الصين-1071876090.html

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