https://sputnikarabic.ae/20230103/دا-سيلفا-البرازيل-ستدافع-بقوة-عن-حقوق-الفلسطينيين-1071877107.html
دا سيلفا: البرازيل ستدافع بقوة عن حقوق الفلسطينيين
دا سيلفا: البرازيل ستدافع بقوة عن حقوق الفلسطينيين
قال الرئيس البرازيلي الجديد، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن بلاده ستدعم الفلسطينيين بقوة، وستسعى جاهدة لاستعادة الحرية والاستقلال لفلسطين كدولة مستقلة، وذات... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
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وأدلى دا سيلفا بهذه التصريحات، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، في حفل تنصيبه في البرازيل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وجدد دا سيلفا التزام البرازيل بدعم قضية الشعب الفلسطيني، قائلا إن بلاده ستدعم جهود فلسطين في كافة المحافل الدولية.كما أعاد الرئيس البرازيلي التأكيد على التزامه المبدئي بدعم القضية الفلسطينية، والتزام بلاده لكي تكون سندا لجهود دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة.واستذكر زيارته إلى فلسطين منذ سنوات، واستقباله للرئيس الفلسطيني، محمود عباس في برازيليا ومدن أخرى في البرازيل، معربا عن سعادته بلقاء الرئيس عباس من جديد.من ناحيته، نقل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، للرئيس البرازيلي، تحيات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وتمنياته له بالصحة والنجاح في مهامه لإعادة البرازيل، لكي تتبوأ مكانتها الطبيعية، التي كانت تحظى بها على مستوى قارة أمريكا اللاتينية والعالم أجمع، وبانتظار عودة دعم البرازيل لحق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله.وهزم لولا دا سيلفا، وهو سياسي يساري، جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، وكان يشغل منصب رئيس البرازيل في الفترة من 2002 إلى عام 2010.
https://sputnikarabic.ae/20230101/دا-سيلفا-يتلقى-دعوة-لزيارة-موسكو-ويؤكد-تطلعه-لتجديد-العلاقات-البرازيلية-الروسية-1071834379.html
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أخبار البرازيل , أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار البرازيل , أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
دا سيلفا: البرازيل ستدافع بقوة عن حقوق الفلسطينيين
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قال الرئيس البرازيلي الجديد، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن بلاده ستدعم الفلسطينيين بقوة، وستسعى جاهدة لاستعادة الحرية والاستقلال لفلسطين كدولة مستقلة، وذات سيادة داخل حدود عام 1967.
وأدلى دا سيلفا بهذه التصريحات، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، في حفل تنصيبه في البرازيل، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا).
وجدد دا سيلفا التزام البرازيل بدعم قضية الشعب الفلسطيني، قائلا إن بلاده ستدعم جهود فلسطين في كافة المحافل الدولية.
كما أعاد الرئيس البرازيلي التأكيد على التزامه المبدئي بدعم القضية الفلسطينية، والتزام بلاده لكي تكون سندا لجهود دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة.
واستذكر زيارته إلى فلسطين منذ سنوات، واستقباله للرئيس الفلسطيني، محمود عباس في برازيليا ومدن أخرى في البرازيل، معربا عن سعادته بلقاء الرئيس عباس من جديد.
من ناحيته، نقل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، للرئيس البرازيلي، تحيات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وتمنياته له بالصحة والنجاح في مهامه لإعادة البرازيل، لكي تتبوأ مكانتها الطبيعية، التي كانت تحظى بها على مستوى قارة أمريكا اللاتينية والعالم أجمع، وبانتظار عودة دعم البرازيل لحق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله.
وهزم لولا دا سيلفا، وهو سياسي يساري، جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، وكان يشغل منصب رئيس البرازيل في الفترة من 2002 إلى عام 2010.