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https://sputnikarabic.ae/20230103/سفير-اليابان-في-السعودية-يرتدي-الزي-الخليجي-كاملا-ويتحدث-بالعربية-1071891569.html
سفير اليابان في السعودية يرتدي الزي الخليجي كاملا ويتحدث بالعربية
سفير اليابان في السعودية يرتدي الزي الخليجي كاملا ويتحدث بالعربية
هنأ السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، المملكة وشعبها بمناسبة العام الجديد، وهو يرتدي الزي السعودي كاملا: البشت والشماغ والعقال، وتحدث باللغة العربية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
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ففي مقطع فيديو نشره حساب السفارة اليابانية على تويتر، قال السفير "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد يسعدني أن أتوجه باجمل التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، ولله الحمد ومع تناقص التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، شهد العام الماضي إعادة تفعيل الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية بين بلدينا".
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم

سفير اليابان في السعودية يرتدي الزي الخليجي كاملا ويتحدث بالعربية

14:37 GMT 03.01.2023
© AFP 2022 / HASSAN AMMARالزي السعودي
الزي السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / HASSAN AMMAR
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هنأ السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، المملكة وشعبها بمناسبة العام الجديد، وهو يرتدي الزي السعودي كاملا: البشت والشماغ والعقال، وتحدث باللغة العربية.
ففي مقطع فيديو نشره حساب السفارة اليابانية على تويتر، قال السفير "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد يسعدني أن أتوجه باجمل التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، ولله الحمد ومع تناقص التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، شهد العام الماضي إعادة تفعيل الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية بين بلدينا".
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