https://sputnikarabic.ae/20230103/سفير-اليابان-في-السعودية-يرتدي-الزي-الخليجي-كاملا-ويتحدث-بالعربية-1071891569.html
سفير اليابان في السعودية يرتدي الزي الخليجي كاملا ويتحدث بالعربية
سفير اليابان في السعودية يرتدي الزي الخليجي كاملا ويتحدث بالعربية
هنأ السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، المملكة وشعبها بمناسبة العام الجديد، وهو يرتدي الزي السعودي كاملا: البشت والشماغ والعقال، وتحدث باللغة العربية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T14:37+0000
2023-01-03T14:37+0000
2023-01-03T14:37+0000
نادي الفيديو
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103432/73/1034327352_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_ec994394034beda7e39bab04658f26a3.jpg
ففي مقطع فيديو نشره حساب السفارة اليابانية على تويتر، قال السفير "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد يسعدني أن أتوجه باجمل التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، ولله الحمد ومع تناقص التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، شهد العام الماضي إعادة تفعيل الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية بين بلدينا".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103432/73/1034327352_0:0:2763:2072_1920x0_80_0_0_1901fd37741741ac7e67513f490cc186.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
سفير اليابان في السعودية يرتدي الزي الخليجي كاملا ويتحدث بالعربية
تابعنا عبر
هنأ السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، المملكة وشعبها بمناسبة العام الجديد، وهو يرتدي الزي السعودي كاملا: البشت والشماغ والعقال، وتحدث باللغة العربية.
ففي مقطع فيديو نشره حساب السفارة اليابانية على تويتر، قال السفير "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد يسعدني أن أتوجه باجمل التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، ولله الحمد ومع تناقص التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، شهد العام الماضي إعادة تفعيل الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية بين بلدينا".