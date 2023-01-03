https://sputnikarabic.ae/20230103/سفير-واشنطن-لدى-إسرائيل-لن-نقبل-أي-مساس-بالوضع-الراهن-في-القدس-1071877287.html

سفير واشنطن لدى إسرائيل: لن نقبل أي مساس بالوضع الراهن في القدس

سفير واشنطن لدى إسرائيل: لن نقبل أي مساس بالوضع الراهن في القدس

انتقد السفير الأمريكي لدى تل أبيب، توم نيدس، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، مؤكدا أن واشنطن لن تقبل أي مساس بالوضع الراهن في... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T10:07+0000

2023-01-03T10:07+0000

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وقال نيدس في تصريح لموقع "والا" العبري: "ليكن واضحا.. نحن معنيون بالحفاظ على الوضع الراهن وأي عمل يحول دون ذلك غير مقبول. قلنا هذا بوضوح للحكومة الإسرائيلية".والوضع الراهن أو ما يعرف بالإنجليزية بـ "ستاتس كو"، هو ذلك المتعلق بإدارة الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية منذ إقراره في العهد العثماني.واستمر الوضع الراهن خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين (1920-1947) ولاحقا في العهد الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.وينص الوضع الراهن، بما في ذلك على أن المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين فقط وتحت إداراتهم.ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي لتغيير الوضع الراهن، عبر تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين، وبدأت إسرائيل في السماح للمستوطنين اليهود بتنفيذ اقتحامات للأقصى منذ عام 2003.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال عضو الكنيست "تسفيكا فوغيل" من حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسة بن غفير إن حزبه سيسعى لتغير الوضع الراهن في القدس.وقال فوغيل لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "أفترض أننا في المستقبل سنطلب عقد مناقشة في الحكومة حول تغيير الوضع الراهن".وصباح الثلاثاء، اقتحم الوزير المتشدد بن غفير، على نحو مفاجئ، باحات الأقصى، بعدما أكد أمس، إرجاء هذه الخطوة التي يصفها الفلسطينيون بالاستفزازية إلى الأسابيع اللاحقة.وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى منذ توليه مهام منصبه وزيرا للأمن القومي يوم الخميس الماضي، ضمن حكومة شكلها نتنياهو من أحزاب أقصى اليمين الديني والقومي.واقتحم بن غفير المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة (تجاوزت الـ 20 عنصرا من الشرطة وحرسه الخاص)، من جهة باب المغاربة.وقال بن غفير عقب اقتحام المسجد: "حكومتنا لن ترضخ لتهديدات حماس. ونحافظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين، ولكن اليهود سيصعدون أيضا إلى جبل ومن يهددون يجب التعامل معهم بقبضة من حديد".وأمس الاثنين، ذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن حركة "حماس" بعثت برسالة إلى الوسيط المصري والأمم المتحدة، مفادها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حال اقتحم بن غفير المسجد الأقصى.ولطالما أشعل بن غفير توترات جارفة في المدينة المقدسة بعد اقتحامات سابقة للمسجد قاد خلالها عشرات المستوطنين، كما تسبب اقتحامه لحي الشيخ جراح بالمدينة في مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة وسكان الحي الفلسطينيين.والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا قومية ودينية من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20230103/عضو-كنيست-من-حزب-بن-غفير-يدعو-إلى-قتل-500-فلسطيني-مقابل-كل-قتيل-إسرائيلي-1071873638.html

https://sputnikarabic.ae/20230103/على-نحو-مفاجئ-وتحت-حراسة-مشددة-بن-غفير-يقتحم-المسجد-الأقصى-فيديو-1071872283.html

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