https://sputnikarabic.ae/20230103/على-نحو-مفاجئ-وتحت-حراسة-مشددة-بن-غفير-يقتحم-المسجد-الأقصى-فيديو-1071872283.html

على نحو مفاجئ وتحت حراسة مشددة.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى... فيديو

على نحو مفاجئ وتحت حراسة مشددة.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى... فيديو

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، على نحو مفاجئ، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بعدما أكد لرئيس... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T06:33+0000

2023-01-03T06:33+0000

2023-01-03T06:33+0000

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وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) على اقتحام المسجد الأقصى منذ توليه مهام منصبه وزيرا للأمن القومي يوم الخميس الماضي، ضمن حكومة شكلها نتنياهو من أحزاب أقصى اليمين الديني والقومي.واقتحم بن غفير المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة (تجاوزت الـ 20 عنصرا من الشرطة وحرسه الخاص)، من جهة باب المغاربة.وقال بن غفير عقب اقتحام المسجد: "حكومتنا لن ترضخ لتهديدات حماس. ونحافظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين، ولكن اليهود سيصعدون أيضا إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي/المسجد الأقصى) ومن يهددون يجب التعامل معهم بقبضة من حديد".وقالت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس، إن بن غفير وخلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو تراجع عن قرار كان قد اتخذه قبل ذلك بيومين باقتحام الأقصى خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أنه سيفعل ذلك بعد أسابيع.وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن اقتحام وزير الأمن القومي للمسجد صباح اليوم جاء بعلم نتنياهو.وأضافت: "لم تعلن الشرطة مسبقا عن زيارة بن غفير الذي أعطى انطباعا في كلماته أنه ينوي تأجيل الزيارة".وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان نشرته بعد الاقتحام: "الليلة الماضية، في نهاية اجتماع تقييم الوضع الذي عقده مفوض الشرطة يعقوب شبتاي، مع قائد لواء القدس دورون تورغمان، ومسؤولين آخرين في شرطة إسرائيل وبالتنسيق مع المستوى السياسي تقرر السماح للوزير بن غفير بزيارة جبل الهيكل، وهو ما حدث وانتهى دون وقوع حوادث غير عادية".من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الزيارة بشدة وقالت إنها "استفزاز غير مسبوق". وقالت في بيان لها: "هجوم بن غفير على المسجد الأقصى يشكل تهديدا خطيرا. المسؤولية تقع على عاتق نتنياهو".وأمس الاثنين، ذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن حركة "حماس" بعثت برسالة إلى الوسيط المصري والأمم المتحدة، مفادها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حال اقتحم بن غفير المسجد الأقصى.وقبل ذلك، اعتبرت الحركة في بيان للمتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع أن "التصعيد في المسجد الأقصى يمثل صاعق تفجير وستتحمل حكومة الاحتلال نتائج ذلك"، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني سيتصدى ببسالة لهذه الحماقات والاستفزازات ولن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال".وحذر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى قد يتسبب في سقوط قتلى، متهما نتنياهو بالضعف وعدم القدرة على منعه.ولطالما أشعل بن غفير توترات جارفة في المدينة المقدسة بعد اقتحامات سابقة للمسجد قاد خلالها عشرات المستوطنين، كما تسبب اقتحامه لحي الشيخ جراح بالمدينة في مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة وسكان الحي الفلسطينيين.والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا قومية ودينية من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20230102/مع-اعتزامه-اقتحام-الأقصى-وزيرة-إسرائيلية-سابقة-بن-غفير-سيشعل-المنطقة-1071841044.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, آخر أخبار القدس الأن