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https://sputnikarabic.ae/20230103/لأول-مرة-سيدة-تترأس-المحكمة-العليا-في-المكسيك-1071874683.html
لأول مرة... سيدة تترأس المحكمة العليا في المكسيك
لأول مرة... سيدة تترأس المحكمة العليا في المكسيك
ترأست ولأول مرة، سيدة في المكسيك المحكمة العليا، بعد فوزها بالانتخابات وحصولها على 6 أصوات من قضاة المحكمة العليا الـ11. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T09:02+0000
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ووصلت نورما لوسينا بينا للمنصب، بعد اتهامات لمنافستها ياسمين إسكفيل بالسرقة الفكرية في أطروحة تخرجها عام 1987. ونورما لوسيا بينا، عمرها 63 عاما، ومدافعة عن حق الإجهاض ومكافحة العنف المرتبط بالجنس. وقالت نورما إن استقلال المحكمة العليا يعمل على النزاعات بين الجهات الحكومية، وتعهدت أنها تعمل مع الأغلبية وستترك توجهاتها الشخصية جانبا. وقد رحبت الأحزاب المعارضة بانتخابها، باعتبارها ليست حليفة للرئيس.على جانب آخر، قال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز، إن الاتهامات الموجهة إلى المرشحة الخاسرة إسكفيل، هي هجوم يستهدفه هو، وذلك نظرا لأنها على مقربة منه. وتعهد الرئيس المكسيكي بالاعتراف بالنتيجة، في حين تعمل الجامعة التي تخرجت منها إسكفيل على دراسة أطروحتها مرة أخرى للتأكد من سرقتها العلمية من عدمه.
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لأول مرة... سيدة تترأس المحكمة العليا في المكسيك

09:02 GMT 03.01.2023
© Sputnikالمكسيك
المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
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ترأست ولأول مرة، سيدة في المكسيك المحكمة العليا، بعد فوزها بالانتخابات وحصولها على 6 أصوات من قضاة المحكمة العليا الـ11.
ووصلت نورما لوسينا بينا للمنصب، بعد اتهامات لمنافستها ياسمين إسكفيل بالسرقة الفكرية في أطروحة تخرجها عام 1987.
ونورما لوسيا بينا، عمرها 63 عاما، ومدافعة عن حق الإجهاض ومكافحة العنف المرتبط بالجنس.
وقالت نورما إن استقلال المحكمة العليا يعمل على النزاعات بين الجهات الحكومية، وتعهدت أنها تعمل مع الأغلبية وستترك توجهاتها الشخصية جانبا.
وقد رحبت الأحزاب المعارضة بانتخابها، باعتبارها ليست حليفة للرئيس.
على جانب آخر، قال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز، إن الاتهامات الموجهة إلى المرشحة الخاسرة إسكفيل، هي هجوم يستهدفه هو، وذلك نظرا لأنها على مقربة منه.
وتعهد الرئيس المكسيكي بالاعتراف بالنتيجة، في حين تعمل الجامعة التي تخرجت منها إسكفيل على دراسة أطروحتها مرة أخرى للتأكد من سرقتها العلمية من عدمه.
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