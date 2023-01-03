https://sputnikarabic.ae/20230103/ليبيا-السلطات-تعلق-الدراسة-في-العجيلات-على-وقع-اشتباكات-مسلحة-1071889705.html
ليبيا... السلطات تعلق الدراسة في العجيلات على وقع اشتباكات مسلحة
ليبيا... السلطات تعلق الدراسة في العجيلات على وقع اشتباكات مسلحة
شهدت مدينة العجيلات، غربي ليبيا، اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين ميليشيات متنافسة، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة في المدينة حتى إشعار آخر. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T13:56+0000
2023-01-03T13:56+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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وناشد الهلال الأحمر الليبي الأهالي في منطقة المطمر بالعجيلات الواقعة غرب العاصمة طرابلس، إلى البقاء في منازلهم.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات في المدينة قررت تعليق الدراسة حتى إشعار آخر.ولم تصدر السلطات الليبية في المدينة الخاضعة لحكومة الوحدة الوطنية بيانا توضح فيه ملابسات الاشتباكات وهوية الميلشيات المتقاتلة.وسبق أن شهدت المدينة في أغسطس/ آب الماضي اشتباكات بين ميليشيات خارجة عن القانون تتصارع على السلطة والنفوذ استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب "سكاي نيوز عربية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20220830/خبراء-اشتباكات-العاصمة-الليبية-عززت-موقف-الدبيبة-أمام-باشاغا-ومستقبله-السياسي-1067055526.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
ليبيا... السلطات تعلق الدراسة في العجيلات على وقع اشتباكات مسلحة
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شهدت مدينة العجيلات، غربي ليبيا، اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين ميليشيات متنافسة، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة في المدينة حتى إشعار آخر.
وناشد الهلال الأحمر الليبي الأهالي في منطقة المطمر بالعجيلات الواقعة غرب العاصمة طرابلس، إلى البقاء في منازلهم.
وقال الهلال الأحمر في بيان
: "في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة المطمر بالمدينة من اشتباكات نتمنى من أهالينا الابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب أثناء الاشتباكات، وتجنب الخروج بدون أي تنسيق".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات في المدينة قررت تعليق الدراسة حتى إشعار آخر.
ولم تصدر السلطات الليبية في المدينة الخاضعة لحكومة الوحدة الوطنية بيانا توضح فيه ملابسات الاشتباكات وهوية الميلشيات المتقاتلة.
وسبق أن شهدت المدينة في أغسطس/ آب الماضي اشتباكات
بين ميليشيات خارجة عن القانون تتصارع على السلطة والنفوذ استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.