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https://sputnikarabic.ae/20230103/وزير-الخارجية-التركي-يخطط-لزيارة-أمريكا-ومقابلة-بلينكن-في-17-يناير-1071892027.html
وزير الخارجية التركي يخطط لزيارة أمريكا ومقابلة بلينكن في 17 يناير
وزير الخارجية التركي يخطط لزيارة أمريكا ومقابلة بلينكن في 17 يناير
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن خططه لزيارة أمريكا في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومقابلة نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، من... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T15:12+0000
2023-01-03T15:12+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أوغلو: "ستبدأ الزيارة الخارجية للولايات المتحدة في 17 يناير، وسيتم عقد اجتماعنا مع بلينكن في اليوم التالي في تمام الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي [18:00 بتوقيت غرينتش]، وسنجري الكثير من الاتصالات"، وفقا لصحيفة "صباح" التركية.وأضاف وزير الخارجية التركي: "ربما نذهب إلى هيوستن في ولاية تكساس، ونفتتح هناك مبنى قنصليتنا العامة الجديد هناك".وتابع مولود جاويش أوغلو موضحا أن "هناك تواجدا مكثفا للتنظيم التابع للداعية المعارض، فتح الله غولن، الذي تعتبره تركيا إرهابيا، في هيوستن، وأن أنقرة لا تستطيع ترك العديد من مواطنيها الذين يعيشون هناك".تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، بالرغم من نفيه تلك الادعاءات.ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو عام 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 250 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بغولن، فيما تم عزل أكثر من ألفين و138 عسكرياً من الجيش التركي على خلفية محاولة انقلاب 16 تموز/يوليو 2016.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية التركي يخطط لزيارة أمريكا ومقابلة بلينكن في 17 يناير

15:12 GMT 03.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن خططه لزيارة أمريكا في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومقابلة نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، من بين أمور أخرى.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أوغلو: "ستبدأ الزيارة الخارجية للولايات المتحدة في 17 يناير، وسيتم عقد اجتماعنا مع بلينكن في اليوم التالي في تمام الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي [18:00 بتوقيت غرينتش]، وسنجري الكثير من الاتصالات"، وفقا لصحيفة "صباح" التركية.
وأضاف وزير الخارجية التركي: "ربما نذهب إلى هيوستن في ولاية تكساس، ونفتتح هناك مبنى قنصليتنا العامة الجديد هناك".
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وتابع مولود جاويش أوغلو موضحا أن "هناك تواجدا مكثفا للتنظيم التابع للداعية المعارض، فتح الله غولن، الذي تعتبره تركيا إرهابيا، في هيوستن، وأن أنقرة لا تستطيع ترك العديد من مواطنيها الذين يعيشون هناك".
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، بالرغم من نفيه تلك الادعاءات.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو عام 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 250 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بغولن، فيما تم عزل أكثر من ألفين و138 عسكرياً من الجيش التركي على خلفية محاولة انقلاب 16 تموز/يوليو 2016.
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