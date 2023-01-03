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https://sputnikarabic.ae/20230103/جاويش-أوغلو-يكشف-عن-موعد-لقاء-أردوغان-مع-الأسد-1071881392.html
جاويش أوغلو يكشف عن موعد لقاء أردوغان مع الأسد
جاويش أوغلو يكشف عن موعد لقاء أردوغان مع الأسد
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تعليقه على احتمال عقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد في المستقبل القريب، إن "تقييم ذلك... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T11:35+0000
2023-01-03T12:04+0000
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وأضاف جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، في حوار مع صحيفة "صباح": "سيكون من الخطأ تقديم مثل هذه التوقعات، في النهاية يجب أن يتخذ السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) هذا القرار، لكن هناك شيئًا قاله رئيسنا: "سيكون هناك حوار مرحلي".قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري بشار الأسد، لافتا إلى أن بوتين رحب بالفكرة.ونقلت وسائل إعلام محلية تركية، تصريحات أردوغان خلال عودته من تركمانستان، حيث قال: "اقترحت على بوتين عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد، وهو رحب بذلك".وتابع الرئيس التركي: "نريد اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا وسوريا. للقيام بذلك يجب أن تلتقي أجهزتنا الاستخباراتية أولا، ثم وزيري الدفاع والخارجية وبعد تلك الاجتماعات، نجتمع نحن القادة".
https://sputnikarabic.ae/20221228/دمشق-تصف-اجتماع-وزراء-دفاع-سوريا-وروسيا-وتركيا-في-موسكو-بالإيجابي-1071710779.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

جاويش أوغلو يكشف عن موعد لقاء أردوغان مع الأسد

11:35 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 03.01.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تعليقه على احتمال عقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد في المستقبل القريب، إن "تقييم ذلك على الأرجح بعد الاجتماع المزمع لوزراء الخارجية".
وأضاف جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، في حوار مع صحيفة "صباح": "سيكون من الخطأ تقديم مثل هذه التوقعات، في النهاية يجب أن يتخذ السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) هذا القرار، لكن هناك شيئًا قاله رئيسنا: "سيكون هناك حوار مرحلي".
أولاً، سيكون هناك اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات، ثم وزراء الخارجية، ثم القادة، لنلتقي أولاً، وبعد ذلك سنكون ممتنين.
أفراد الجيش العربي السوري يضعون علم سوريا ويفرحون لتحرير تدمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
دمشق تصف اجتماع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو بالإيجابي
28 ديسمبر 2022, 20:55 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري بشار الأسد، لافتا إلى أن بوتين رحب بالفكرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية تركية، تصريحات أردوغان خلال عودته من تركمانستان، حيث قال: "اقترحت على بوتين عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد، وهو رحب بذلك".
وتابع الرئيس التركي: "نريد اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا وسوريا. للقيام بذلك يجب أن تلتقي أجهزتنا الاستخباراتية أولا، ثم وزيري الدفاع والخارجية وبعد تلك الاجتماعات، نجتمع نحن القادة".
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