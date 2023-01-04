https://sputnikarabic.ae/20230104/الدفاع-الروسية-تحييد-200-عسكري-وتدمير-6-مخازن-أسلحة-في-مناطق-مختلفة-1071917148.html
الدفاع الروسية: تحييد 200 عسكري وتدمير 6 مخازن أسلحة في محاور مختلفة
الدفاع الروسية: تحييد 200 عسكري وتدمير 6 مخازن أسلحة في محاور مختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية والفضائية دمرت خمسة مستودعات ذخيرة أوكرانية ومستودع يحتوي أسلحة أجنبية في مقاطعة زابوروجيه ومنطقة... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T10:53+0000
2023-01-04T10:53+0000
2023-01-04T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها: "في بلدة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وبلدة ديبروفا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية تابعة للمرتزقة الأجانب".كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بالقوى البشرية بما يصل إلى 200 عسكري على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان خلال يوم واحد.كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية، خلال اليوم الماضي، في مناطق زيليناجاي وزابوروجيه، وبلاغوفيشينكا وبيتروفكا و كيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريبيني في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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روسيا
الدفاع الروسية: تحييد 200 عسكري وتدمير 6 مخازن أسلحة في محاور مختلفة
10:53 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 10:54 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية والفضائية دمرت خمسة مستودعات ذخيرة أوكرانية ومستودع يحتوي أسلحة أجنبية في مقاطعة زابوروجيه ومنطقة دونباس.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها: "في بلدة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وبلدة ديبروفا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية تابعة للمرتزقة الأجانب".
كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بالقوى البشرية بما يصل إلى 200 عسكري على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان خلال يوم واحد.
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية، خلال اليوم الماضي، في مناطق زيليناجاي وزابوروجيه، وبلاغوفيشينكا وبيتروفكا و كيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريبيني في جمهورية لوغانسك الشعبية.