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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230104/الدفاع-الروسية-تحييد-200-عسكري-وتدمير-6-مخازن-أسلحة-في-مناطق-مختلفة-1071917148.html
الدفاع الروسية: تحييد 200 عسكري وتدمير 6 مخازن أسلحة في محاور مختلفة
الدفاع الروسية: تحييد 200 عسكري وتدمير 6 مخازن أسلحة في محاور مختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية والفضائية دمرت خمسة مستودعات ذخيرة أوكرانية ومستودع يحتوي أسلحة أجنبية في مقاطعة زابوروجيه ومنطقة... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T10:53+0000
2023-01-04T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها: "في بلدة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وبلدة ديبروفا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية تابعة للمرتزقة الأجانب".كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بالقوى البشرية بما يصل إلى 200 عسكري على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان خلال يوم واحد.كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية، خلال اليوم الماضي، في مناطق زيليناجاي وزابوروجيه، وبلاغوفيشينكا وبيتروفكا و كيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريبيني في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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الدفاع الروسية: تحييد 200 عسكري وتدمير 6 مخازن أسلحة في محاور مختلفة

10:53 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 10:54 GMT 04.01.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية والفضائية دمرت خمسة مستودعات ذخيرة أوكرانية ومستودع يحتوي أسلحة أجنبية في مقاطعة زابوروجيه ومنطقة دونباس.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها: "في بلدة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وبلدة ديبروفا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "في منطقة مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية تابعة للمرتزقة الأجانب".
كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بالقوى البشرية بما يصل إلى 200 عسكري على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان خلال يوم واحد.
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية، خلال اليوم الماضي، في مناطق زيليناجاي وزابوروجيه، وبلاغوفيشينكا وبيتروفكا و كيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريبيني في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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