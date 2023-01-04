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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركي
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركي
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T15:11+0000
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وأفاد الديوان الملكي في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن عبد الله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة".وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن، أمس الثلاثاء، وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود.
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السعودية, العالم العربي
السعودية, العالم العربي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركي

15:11 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 15:12 GMT 04.01.2023)
© AFP 2022 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / BILAL QABALAN
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
وأفاد الديوان الملكي في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن عبد الله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن، أمس الثلاثاء، وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود.
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