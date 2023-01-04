https://sputnikarabic.ae/20230104/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-الأمير-سلطان-بن-تركي-1071927373.html
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركي
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركي
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T15:11+0000
2023-01-04T15:11+0000
2023-01-04T15:12+0000
السعودية
العالم العربي
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وأفاد الديوان الملكي في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن عبد الله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة".وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن، أمس الثلاثاء، وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود.
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السعودية, العالم العربي
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركي
15:11 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 15:12 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
وأفاد الديوان الملكي
في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن عبد الله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن، أمس الثلاثاء، وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود.