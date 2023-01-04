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تونس تعلن طرح مشاريع لإنتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة
تونس تعلن طرح مشاريع لإنتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة
أعلنت وزيرة الطاقة التونسية، نائلة نويرة، عن طرح مشاريع لإنتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار)، وذلك خلال... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T09:58+0000
2023-01-04T09:58+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت نويرة في تصريحات على هامش القمة الـ18 للفرنكفوينة التي اختتمت فعالياتها أمس، إن بلادها تسعى لرفع إنتاج الفوسفات من 3.7 مليون طن في 2022 إلى 12 مليونا في 2025، بحسب إذاعة "موازييك إف إم" التونسية.وأشارت الوزيرة إلى أن تونس يمكنها من خلال علاقاتها المتنوعة مع مقاطعة "كيبيك" بكندا، وما يتواجد من مؤسسات تونسية هناك، الدخول للأسواق الأوروبية والأمريكية عبر كندا التي تجمعها بالقارتين اتفاقيات تبادل حر هامة.واستعرضت الوزيرة التونسية رؤية بلادها وقدراتها فيما يعرف بـ''سلاسل القيمة''، لافتة إلى أهمية موقع بلادها الجيوستراتيجي على الخريطة الدولية، وما تزخر به من أيدي عاملة رفيعة المستوى.
https://sputnikarabic.ae/20210330/تونس-450-مؤسسة-طاقة-متجددة-مهددة-بالإفلاس-1048514409.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس تعلن طرح مشاريع لإنتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة

09:58 GMT 04.01.2023
© Sputnik . ألكسندر فالف / الانتقال إلى بنك الصورعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
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أعلنت وزيرة الطاقة التونسية، نائلة نويرة، عن طرح مشاريع لإنتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة بين 2023 و2025.
وقالت نويرة في تصريحات على هامش القمة الـ18 للفرنكفوينة التي اختتمت فعالياتها أمس، إن بلادها تسعى لرفع إنتاج الفوسفات من 3.7 مليون طن في 2022 إلى 12 مليونا في 2025، بحسب إذاعة "موازييك إف إم" التونسية.
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30 مارس 2021, 09:37 GMT
وأشارت الوزيرة إلى أن تونس يمكنها من خلال علاقاتها المتنوعة مع مقاطعة "كيبيك" بكندا، وما يتواجد من مؤسسات تونسية هناك، الدخول للأسواق الأوروبية والأمريكية عبر كندا التي تجمعها بالقارتين اتفاقيات تبادل حر هامة.
واستعرضت الوزيرة التونسية رؤية بلادها وقدراتها فيما يعرف بـ''سلاسل القيمة''، لافتة إلى أهمية موقع بلادها الجيوستراتيجي على الخريطة الدولية، وما تزخر به من أيدي عاملة رفيعة المستوى.
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