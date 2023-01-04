https://sputnikarabic.ae/20230104/رئيس-المخابرات-الأوكرانية-يعلن-هجوم-الربيع-1071922317.html
رئيس المخابرات الأوكرانية يعلن هجوم الربيع
رئيس المخابرات الأوكرانية يعلن هجوم الربيع
قال كيريل بودانوف، رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لمهاجمة الأراضي الروسية بهجوم كبير يأتي في... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T13:18+0000
2023-01-04T13:18+0000
2023-01-04T13:18+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وصرح لقناة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء، أن "هذا سيحدث في جميع أنحاء أوكرانيا، من شبه جزيرة القرم إلى دونباس".وقال بودانوف إنه يتوقع أن تكون المعارك "الأشد وطيسا" في مارس، حيث ستتعمق الضربات "أعمق وأعمق" في الأراضي الروسية. وقال إن شبه جزيرة القرم هي أراضي أوكرانية وأن أوكرانيا "يمكنها استخدام أي سلاح على أراضيها".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس المخابرات الأوكرانية يعلن هجوم الربيع
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قال كيريل بودانوف، رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لمهاجمة الأراضي الروسية بهجوم كبير يأتي في الربيع.
وصرح لقناة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء، أن "هذا سيحدث في جميع أنحاء أوكرانيا، من شبه جزيرة القرم إلى دونباس".
وقال بودانوف إنه يتوقع أن تكون المعارك "الأشد وطيسا" في مارس، حيث ستتعمق الضربات "أعمق وأعمق" في الأراضي الروسية. وقال إن شبه جزيرة القرم هي أراضي أوكرانية وأن أوكرانيا "يمكنها استخدام أي سلاح على أراضيها".