https://sputnikarabic.ae/20230104/رئيس-منظمة-الصحة-العالمية-يأمل-في-انتهاء-جائحة-كوفيد--19-في-2023-1071934728.html

رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل في انتهاء جائحة "كوفيد -19" في 2023

رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل في انتهاء جائحة "كوفيد -19" في 2023

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، عن أمله في انتهاء جائحة "كوفيد -19" في عام 2023. 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T17:48+0000

2023-01-04T17:48+0000

2023-01-04T17:52+0000

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منظمة الصحة العالمية

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سبوتنيك. وصرح تيدروس في إفادة صحفية قائلا: "سيظل كوفيد -19 بلا شك محل جدل كبير، لكنني أعتقد وآمل أن يشهد العام الجاري بالجهود الصحيحة إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة رسميا".وأضاف أنه رغم ذلك، لا تزال هناك تباينات خطيرة بين دول العالم من حيث إجراء الفحوصات والعلاج والتطعيم، وفي النهاية يظل "كوفيد -19" فيروسا خطيرا على صحة الإنسان والاقتصاد والمجتمع ككل.يذكر أن وباء فيروس كوفيد- 19 كان قد انتشر في مختلف أنحاء العالم منذ أوائل عام 2020، وظهرت التقارير الأولى عن تفشي المرض في ووهان، الصين، في ديسمبر 2019، وتوفي أكثر من 6.6 مليون شخص بسبب الفيروس في جميع أنحاء العالم.يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين.وقالت الصحة العالمية في بيان حول الوضع الوبائي في الصين، إن علماء من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، قدموا بيانات حول إصابات كورونا التي تم تسجيلها مؤخرا في الأراضي الصينية، وتبين أن أغلب الحالات المسجلة أصيبت بسلالة "أوميكرون" وسلالة "بي.إف 7".

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