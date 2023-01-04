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https://sputnikarabic.ae/20230104/رئيس-منظمة-الصحة-العالمية-يأمل-في-انتهاء-جائحة-كوفيد--19-في-2023-1071934728.html
رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل في انتهاء جائحة "كوفيد -19" في 2023
رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل في انتهاء جائحة "كوفيد -19" في 2023
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، عن أمله في انتهاء جائحة "كوفيد -19" في عام 2023. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T17:48+0000
2023-01-04T17:52+0000
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سبوتنيك. وصرح تيدروس في إفادة صحفية قائلا: "سيظل كوفيد -19 بلا شك محل جدل كبير، لكنني أعتقد وآمل أن يشهد العام الجاري بالجهود الصحيحة إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة رسميا".وأضاف أنه رغم ذلك، لا تزال هناك تباينات خطيرة بين دول العالم من حيث إجراء الفحوصات والعلاج والتطعيم، وفي النهاية يظل "كوفيد -19" فيروسا خطيرا على صحة الإنسان والاقتصاد والمجتمع ككل.يذكر أن وباء فيروس كوفيد- 19 كان قد انتشر في مختلف أنحاء العالم منذ أوائل عام 2020، وظهرت التقارير الأولى عن تفشي المرض في ووهان، الصين، في ديسمبر 2019، وتوفي أكثر من 6.6 مليون شخص بسبب الفيروس في جميع أنحاء العالم.يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين.وقالت الصحة العالمية في بيان حول الوضع الوبائي في الصين، إن علماء من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، قدموا بيانات حول إصابات كورونا التي تم تسجيلها مؤخرا في الأراضي الصينية، وتبين أن أغلب الحالات المسجلة أصيبت بسلالة "أوميكرون" وسلالة "بي.إف 7".
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أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية
أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية

رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل في انتهاء جائحة "كوفيد -19" في 2023

17:48 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 17:52 GMT 04.01.2023)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، عن أمله في انتهاء جائحة "كوفيد -19" في عام 2023.
سبوتنيك. وصرح تيدروس في إفادة صحفية قائلا: "سيظل كوفيد -19 بلا شك محل جدل كبير، لكنني أعتقد وآمل أن يشهد العام الجاري بالجهود الصحيحة إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة رسميا".
وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية أن العالم الآن في وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل بضع سنوات بسبب تطورات الرعاية السريرية واللقاحات والعلاجات.
وأضاف أنه رغم ذلك، لا تزال هناك تباينات خطيرة بين دول العالم من حيث إجراء الفحوصات والعلاج والتطعيم، وفي النهاية يظل "كوفيد -19" فيروسا خطيرا على صحة الإنسان والاقتصاد والمجتمع ككل.
يذكر أن وباء فيروس كوفيد- 19 كان قد انتشر في مختلف أنحاء العالم منذ أوائل عام 2020، وظهرت التقارير الأولى عن تفشي المرض في ووهان، الصين، في ديسمبر 2019، وتوفي أكثر من 6.6 مليون شخص بسبب الفيروس في جميع أنحاء العالم.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين.
وقالت الصحة العالمية في بيان حول الوضع الوبائي في الصين، إن علماء من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، قدموا بيانات حول إصابات كورونا التي تم تسجيلها مؤخرا في الأراضي الصينية، وتبين أن أغلب الحالات المسجلة أصيبت بسلالة "أوميكرون" وسلالة "بي.إف 7".
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