https://sputnikarabic.ae/20230104/روسيا-وإيران-توقعان-عقدا-لبناء-سفينة-1071923670.html
روسيا وإيران توقعان عقدا لبناء سفينة
روسيا وإيران توقعان عقدا لبناء سفينة
أعرب القنصل العام الإيراني في مدينة أستراخان الروسية مهدي أكوتشكيان، خلال مراسم توقيع العقد عن تقديره لمسؤولي ميناء ساليانكا فيما يتعلق بتعزيز شبكة النقل في... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T13:50+0000
2023-01-04T13:50+0000
2023-01-04T13:50+0000
روسيا
إيران
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وقال أكوتشكيان: "في الأشهر الماضية شهدنا جهودا متواصلة من قبل المؤسسات الإيرانية والروسية ذات الصلة للارتقاء بمستوى الأنشطة التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك".وأضاف أكوتشكيان: سيكون لميناء ساليانكا تأثيرا إيجابيا على تخفيض السعر النهائي لصادرات السلع الإيرانية والروسية خدمة للشعبين الايراني والروسي . وقال إن هذا العقد يأتي في إطار عزم البلدين ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما خاصة العلاقات التجارية المشتركة، وفقا لوكالة "إرنا".وأعرب أكوتشكيان عن أمله في أن يسهم إبرام هذا العقد وشراء المزيد من السفن في تسهيل الشحن في بحر قزوين. ولفت إلى شحن البضائع عبر ممر الشمال- الجنوب من ميناء ساليانكا قائلا: من أجل تطوير هذا الممر المهم والحيوي، من الضروري توفير المزيد من السفن وتعزيز البنية التحتية.وأعلنت القنصلية العامة الإيرانية في أستراخان عن استعدادها لدعم أنشطة تطوير النقل البحري. من جانبه أعرب نائب رئيس المجلس الإداري، المدير التنفيذي لشركة الجمهورية الإسلامية للنقل البحري محمد رضا مدرس خياباني، عن ارتياحه لتطور العلاقات التجارية بين ايران وروسيا قائلا: تطوير أنشطة مثل شراء السفن من شأنه أن ينعكس إيجابا على نقل البضائع بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/معلومات-عن-سفينة-الحماية-الروسية-الخارقة-غيبارد-39-1068189345.html
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روسيا, إيران
روسيا وإيران توقعان عقدا لبناء سفينة
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أعرب القنصل العام الإيراني في مدينة أستراخان الروسية مهدي أكوتشكيان، خلال مراسم توقيع العقد عن تقديره لمسؤولي ميناء ساليانكا فيما يتعلق بتعزيز شبكة النقل في بحر قزوين.
وقال أكوتشكيان: "في الأشهر الماضية شهدنا جهودا متواصلة من قبل المؤسسات الإيرانية والروسية ذات الصلة للارتقاء بمستوى الأنشطة التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك".
وأضاف أكوتشكيان: سيكون لميناء ساليانكا تأثيرا إيجابيا على تخفيض السعر النهائي لصادرات السلع الإيرانية والروسية خدمة للشعبين الايراني والروسي . وقال إن هذا العقد يأتي في إطار عزم البلدين ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما خاصة العلاقات التجارية المشتركة، وفقا لوكالة "إرنا"
.
وأعرب أكوتشكيان عن أمله في أن يسهم إبرام هذا العقد وشراء المزيد من السفن في تسهيل الشحن في بحر قزوين
. ولفت إلى شحن البضائع عبر ممر الشمال- الجنوب من ميناء ساليانكا قائلا: من أجل تطوير هذا الممر المهم والحيوي، من الضروري توفير المزيد من السفن وتعزيز البنية التحتية.
24 سبتمبر 2022, 18:02 GMT
وأعلنت القنصلية العامة الإيرانية في أستراخان عن استعدادها لدعم أنشطة تطوير النقل البحري. من جانبه أعرب نائب رئيس المجلس الإداري، المدير التنفيذي لشركة الجمهورية الإسلامية للنقل البحري محمد رضا مدرس خياباني، عن ارتياحه لتطور العلاقات التجارية بين ايران وروسيا قائلا: تطوير أنشطة مثل شراء السفن من شأنه أن ينعكس إيجابا على نقل البضائع بين البلدين.