https://sputnikarabic.ae/20220924/معلومات-عن-سفينة-الحماية-الروسية-الخارقة-غيبارد-39-1068189345.html

معلومات عن سفينة الحماية الروسية الخارقة "غيبارد 3.9"

معلومات عن سفينة الحماية الروسية الخارقة "غيبارد 3.9"

يمتلك الأسطول الروسي وحدات بحرية خارقة منها سفينة الحماية "غيبارد 3.9"، التي يمكن الاعتماد عليها في تأمين سواحل البلاد منفردة أو ضمن تشكيلات بحرية. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T18:02+0000

2022-09-24T18:02+0000

2022-09-24T18:02+0000

رصد عسكري

روسيا

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وتصنف السفينة "غيبارد 3.9" ضمن فئة الفرقاطات وهي مزودة بتسليح يمكنها من التصدي للسفن والغواصات المعادية، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي التي تمكنها من حماية التشكيلات البحرية من أي هجوم جوي، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي مهام "غيبارد 3.9"؟وتمتلك السفينة "غيبارد 3.9" أنواعا مختلفة من التسليح كل منها يقوم بمهام محددة للتصدي للأهداف المعادية ويشمل ذلك:ما هي أنظمة الحرب الإلكترونية التي تحملها "غيبارد 3.9"؟ما هي المواصفات الفنية للسفينة "غيبارد 3.9"؟وتمتلك روسيا أحد أضخم الأساطيل الحربية في العالم، الذي يمكنها من تأمين مياهها الاقتصادية والعمل في أعالي البحار في أي مكان حول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20220731/في-يوم-البحرية-الروسية-ما-هي-قدرات-الأسطول-الروسي-1065788204.html

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رصد عسكري, روسيا