https://sputnikarabic.ae/20230104/كوليبا-يعلن-عن-بدء-الاستعدادات-لنقل-أنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-إلى-كييف-1071918981.html
كوليبا يعلن عن بدء الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى كييف
كوليبا يعلن عن بدء الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى كييف
قال وزير الخارجية الأوكرانية دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا قد بدأت بالفعل. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T11:49+0000
2023-01-04T11:49+0000
2023-01-04T11:49+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6dd289409eca19d0c0e5dceef6e2e20b.jpg
وقال كوليبا خلال إفادة عبر الإنترنت: "لقد انتهينا العام الماضي بقرار ثوري لتزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت الأمريكية، على النحو الذي اتفق عليه قادة أوكرانيا والولايات المتحدة، فلاديمير زيلينسكي وجو بايدن. نحن نقدر بشدة هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة. نتوقع أن يتم نشر باتريوت في أقرب وقت ممكن. وقد بدأت بالفعل الاستعدادات لنقل هذه الأنظمة".وقال كوليبا أيضًا إن زيلينسكي وفريقه الدبلوماسي يعملون بشكل مكثف على حلول جديدة لتزويد كييف بأنواع جديدة من الأسلحة الغربية، وخاصة الدبابات الغربية والمركبات المدرعة الأخرى.وتم تضمين أنظمة الدفاع الجوي الحديثة "باتريوت" في الحزمة التالية من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي طلبها فلاديمير زيلينسكي خلال زيارة واشنطن. ويستبعد البنتاغون إمكانية إرسال جنود أمريكيين إلى أوكرانيا ويعد بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة. وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات يطيل أمد الصراع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3287e060ee7c8454b3a7aa0f9aed6043.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
كوليبا يعلن عن بدء الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى كييف
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأوكرانية دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا قد بدأت بالفعل.
وقال كوليبا خلال إفادة عبر الإنترنت: "لقد انتهينا العام الماضي بقرار ثوري لتزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت الأمريكية، على النحو الذي اتفق عليه قادة أوكرانيا والولايات المتحدة، فلاديمير زيلينسكي وجو بايدن. نحن نقدر بشدة هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة. نتوقع أن يتم نشر باتريوت في أقرب وقت ممكن. وقد بدأت بالفعل الاستعدادات لنقل هذه الأنظمة".
وقال كوليبا أيضًا إن زيلينسكي وفريقه الدبلوماسي يعملون بشكل مكثف على حلول جديدة لتزويد كييف بأنواع جديدة من الأسلحة الغربية، وخاصة الدبابات الغربية والمركبات المدرعة الأخرى.
وتم تضمين أنظمة الدفاع الجوي الحديثة "باتريوت" في الحزمة التالية من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي طلبها فلاديمير زيلينسكي خلال زيارة واشنطن.
ويستبعد البنتاغون إمكانية إرسال جنود أمريكيين إلى أوكرانيا ويعد بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة. وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات يطيل أمد الصراع.