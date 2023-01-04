عربي
https://sputnikarabic.ae/20230104/لوكاشينكو-يوقع-مرسوما-بشأن-تعديل-اتفاقية-أسعار-الغاز-الطبيعي-مع-روسيا-1071911713.html
لوكاشينكو يوقع مرسوما بشأن تعديل اتفاقية أسعار الغاز الطبيعي مع روسيا
لوكاشينكو يوقع مرسوما بشأن تعديل اتفاقية أسعار الغاز الطبيعي مع روسيا
وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قانونا بشأن التصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية الحكومية مع روسيا بشأن إجراءات تحديد الأسعار لتوريد الغاز الطبيعي... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T05:48+0000
2023-01-04T05:48+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الوثيقة التي تم التوقيع عليها وجاء فيها: "التصديق على بروتوكول تعديلات الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية بيلاروسيا والحكومة الروسية بشأن إجراءات تحديد الأسعار لتوريد الغاز الطبيعي إلى البلاد عبر نقله عبر خطوط أنابيب الغاز".يذكر أن آخر الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين كان في 11 مايو/ أيار 2022 والذي دخل حيز التنفيذ في 30 مايو 2022 بعدما تم التوقيع عليه بين الطرفين في العاصمة الروسية موسكو.ويتعلق المرسوم بشروط بيع وشراء الأسهم وأنشطة شركة "بلترانس غاز" المفتوحة المساهمة بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1f7707e7c15bc09687dc459ed027371a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

لوكاشينكو يوقع مرسوما بشأن تعديل اتفاقية أسعار الغاز الطبيعي مع روسيا

05:48 GMT 04.01.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قانونا بشأن التصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية الحكومية مع روسيا بشأن إجراءات تحديد الأسعار لتوريد الغاز الطبيعي إلى البلاد ونقله عبر خطوط أنابيب الغاز.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الوثيقة التي تم التوقيع عليها وجاء فيها: "التصديق على بروتوكول تعديلات الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية بيلاروسيا والحكومة الروسية بشأن إجراءات تحديد الأسعار لتوريد الغاز الطبيعي إلى البلاد عبر نقله عبر خطوط أنابيب الغاز".
يذكر أن آخر الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين كان في 11 مايو/ أيار 2022 والذي دخل حيز التنفيذ في 30 مايو 2022 بعدما تم التوقيع عليه بين الطرفين في العاصمة الروسية موسكو.
ويتعلق المرسوم بشروط بيع وشراء الأسهم وأنشطة شركة "بلترانس غاز" المفتوحة المساهمة بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала