https://sputnikarabic.ae/20230104/لوكاشينكو-يوقع-مرسوما-بشأن-تعديل-اتفاقية-أسعار-الغاز-الطبيعي-مع-روسيا-1071911713.html
لوكاشينكو يوقع مرسوما بشأن تعديل اتفاقية أسعار الغاز الطبيعي مع روسيا
لوكاشينكو يوقع مرسوما بشأن تعديل اتفاقية أسعار الغاز الطبيعي مع روسيا
وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قانونا بشأن التصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية الحكومية مع روسيا بشأن إجراءات تحديد الأسعار لتوريد الغاز الطبيعي... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T05:48+0000
2023-01-04T05:48+0000
2023-01-04T05:48+0000
العالم
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الوثيقة التي تم التوقيع عليها وجاء فيها: "التصديق على بروتوكول تعديلات الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية بيلاروسيا والحكومة الروسية بشأن إجراءات تحديد الأسعار لتوريد الغاز الطبيعي إلى البلاد عبر نقله عبر خطوط أنابيب الغاز".يذكر أن آخر الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين كان في 11 مايو/ أيار 2022 والذي دخل حيز التنفيذ في 30 مايو 2022 بعدما تم التوقيع عليه بين الطرفين في العاصمة الروسية موسكو.ويتعلق المرسوم بشروط بيع وشراء الأسهم وأنشطة شركة "بلترانس غاز" المفتوحة المساهمة بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو يوقع مرسوما بشأن تعديل اتفاقية أسعار الغاز الطبيعي مع روسيا
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وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قانونا بشأن التصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية الحكومية مع روسيا بشأن إجراءات تحديد الأسعار لتوريد الغاز الطبيعي إلى البلاد ونقله عبر خطوط أنابيب الغاز.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الوثيقة التي تم التوقيع عليها وجاء فيها: "التصديق على بروتوكول تعديلات الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية بيلاروسيا والحكومة الروسية بشأن إجراءات تحديد الأسعار لتوريد الغاز الطبيعي إلى البلاد عبر نقله عبر خطوط أنابيب الغاز".
يذكر أن آخر الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين كان في 11 مايو/ أيار 2022 والذي دخل حيز التنفيذ في 30 مايو 2022 بعدما تم التوقيع عليه بين الطرفين في العاصمة الروسية موسكو.
ويتعلق المرسوم بشروط بيع وشراء الأسهم وأنشطة شركة "بلترانس غاز" المفتوحة المساهمة بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.