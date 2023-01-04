https://sputnikarabic.ae/20230104/مجلس-النواب-الليبي-يتهم-الدبيبة-بأنه-يريد-البقاء-في-السلطة-لأطول-وقت-ممكن-لنهب-الأموال-1071921798.html
مجلس النواب الليبي يتهم الدبيبة بأنه يريد البقاء في السلطة لأطول وقت ممكن لنهب الأموال
مجلس النواب الليبي يتهم الدبيبة بأنه يريد البقاء في السلطة لأطول وقت ممكن لنهب الأموال
صرح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، أنه "يريد تشكيل حكومة تقوم بإجراء الانتخابات"، متهما رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بأنه يريد البقاء في السلطة... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T13:01+0000
2023-01-04T13:01+0000
2023-01-04T13:01+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال مجلس النواب، في تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث"، إن "الدبيبة يريد البقاء في السلطة لأطول وقت ممكن لنهب الأموال"، مرحبا بقرار المجلس الأعلى للدولة استئناف الحوار مع البرلمان.وأضاف مجلس النواب: "اجتماع اللجنة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة سيحدد خلال أيام".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230102/المجلس-الرئاسي-الليبي-يجدد-دعوته-لتوحيد-الجهود-والتوافق-على-إجراء-الانتخابات-بعد-رفض-مجلس-الدولة-1071866202.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
مجلس النواب الليبي يتهم الدبيبة بأنه يريد البقاء في السلطة لأطول وقت ممكن لنهب الأموال
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صرح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، أنه "يريد تشكيل حكومة تقوم بإجراء الانتخابات"، متهما رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بأنه يريد البقاء في السلطة لأطول وقت ممكن.
وقال مجلس النواب، في تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث"، إن "الدبيبة يريد البقاء في السلطة لأطول وقت ممكن لنهب الأموال"، مرحبا بقرار المجلس الأعلى للدولة استئناف الحوار مع البرلمان.
وأضاف مجلس النواب: "اجتماع اللجنة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة سيحدد خلال أيام".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.