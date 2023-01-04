https://sputnikarabic.ae/20230104/مستشار-خامنئي-يطالب-القضاء-العراقي-بملاحقة-آمري-اغتيال-قاسم-سليماني-دوليا-1071920571.html

مستشار خامنئي يطالب القضاء العراقي بملاحقة آمري اغتيال قاسم سليماني دوليا

مستشار خامنئي يطالب القضاء العراقي بملاحقة آمري اغتيال قاسم سليماني دوليا

طالب مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، اليوم الأربعاء، "القضاء العراقي بملاحقة آمري اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني أمام المؤسسات الدولية... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T12:26+0000

2023-01-04T12:26+0000

2023-01-04T12:26+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم

مقتل قاسم سليماني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102203/82/1022038272_0:0:3200:1801_1920x0_80_0_0_dc125db5dc35ed8a1f44dd5ee72e6bdf.jpg

وقال ولايتي، إن "العملية الإرهابية الأمريكية في اغتيال قادة جبهة المقاومة وخاصة الفريق قاسم سليماني الذي سافر إلى العراق تلبية لدعوة الحكومة العراقية، هي خرق فاضح للقوانين الدولية وتعتبر جريمة علنية حسب ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ويمكن ملاحقة الجناة أمام تلك المحكمة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف أن "هذه الجريمة تخالف العديد من القوانين والأعراف الدولية"، متوقعا أنه "بعد مضي 3 سنوات من هذه الحادثة، أن يقوم القضاء العراقي بالعمل على إصدار حكم عادل ضد آمري اغتيال قاسم سليماني باعتبار العراق الدولة التي وقعت الجريمة على أراضيها".وشدد ولايتي، على أن "دور سليماني في مواجهة المخططات الأمريكية وأذناب أمريكا كان دورا لا بديل ولا نظير له، وأن إفشال المخطط الاستراتيجي الأمريكي في الشرق الأوسط والأحادية وإفشال استراتيجية القوة والحرب النيابية الأمريكية والقومية المتطرفة وكذلك ظهور القوى الجديدة في الاصطفاف وهندسة النظام الدولي الجديد، نابع من رؤيته السامية وأفعاله وتأثيره الشامل".وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230104/الرئيس-الإيراني-الثأر-لدماء-قاسم-سليماني-أمر-محتوم-لا-رجعة-فيه-1071913280.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, مقتل قاسم سليماني