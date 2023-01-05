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https://sputnikarabic.ae/20230105/إيران-تصدر-لوائح-اتهام-لـ94-شخصا-من-الضالعين-في-اغتيال-قاسم-سليماني-خلال-أسابيع-1071944626.html
إيران تصدر لوائح اتهام لـ94 شخصا من الضالعين في اغتيال قاسم سليماني خلال أسابيع
إيران تصدر لوائح اتهام لـ94 شخصا من الضالعين في اغتيال قاسم سليماني خلال أسابيع
أعلنت النيابة القضائية في إيران، "إصدار لوائح اتهام لـ94 من العناصر الضالعة في عملية اغتيال قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، في غضون الأسابيع... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T07:13+0000
2023-01-05T07:13+0000
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وقال رئيس النيابة القضائية في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، إن "معظم المتهمين من الأمريكيين"، مضيفا أنه "سيصدر الحكم النهائي بحقهم وسيكون الحكم لغالبيتهم غيابيا"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وتابع: "القيادة والشعب الإيراني يطالبان محامي البلاد بمتابعة قضية اغتيال القائد سليماني والتحقيق في مختلف جوانب هذه الجريمة الكبرى لأميركا ومعاقبة مرتكبيها في محكمة عادلة وأن يبقى ذلك التاريخ لأنه وفقا لتعبير قائد الثورة، انقضى عهد "أضرب وأهرب" بأن يرتكب رئيس جمهورية أو دولة أو ظالم جريمة ما ويفلت".وشدد على ضرورة متابعة قضية اغتيال سليماني من النواحي السياسية والقانونية والقضائية وفتح ملف بشأنها"، مؤكدا أنه "حتى لو تمت محاكمة مسببي ومرتكبي هذا الاغتيال أمام محكمة عادلة، فلن يكون الأمر مستوفيا حقه لاننا لم نشهد مثل هذه الجريمة بمثل هذه الأبعاد وفي مرحلة أولى يجب الانتقام لدماء الشهيد ورفاقه".وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230104/مستشار-خامنئي-يطالب-القضاء-العراقي-بملاحقة-آمري-اغتيال-قاسم-سليماني-دوليا-1071920571.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, العالم
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, العالم

إيران تصدر لوائح اتهام لـ94 شخصا من الضالعين في اغتيال قاسم سليماني خلال أسابيع

07:13 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / KHAMENEI.IR الجنرال قاسم سليماني، 2 أكتوبر 2019
 الجنرال قاسم سليماني، 2 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / KHAMENEI.IR
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أعلنت النيابة القضائية في إيران، "إصدار لوائح اتهام لـ94 من العناصر الضالعة في عملية اغتيال قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، في غضون الأسابيع المقبلة".
وقال رئيس النيابة القضائية في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، إن "معظم المتهمين من الأمريكيين"، مضيفا أنه "سيصدر الحكم النهائي بحقهم وسيكون الحكم لغالبيتهم غيابيا"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وتابع: "القيادة والشعب الإيراني يطالبان محامي البلاد بمتابعة قضية اغتيال القائد سليماني والتحقيق في مختلف جوانب هذه الجريمة الكبرى لأميركا ومعاقبة مرتكبيها في محكمة عادلة وأن يبقى ذلك التاريخ لأنه وفقا لتعبير قائد الثورة، انقضى عهد "أضرب وأهرب" بأن يرتكب رئيس جمهورية أو دولة أو ظالم جريمة ما ويفلت".
علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
مستشار خامنئي يطالب القضاء العراقي بملاحقة آمري اغتيال قاسم سليماني دوليا
أمس, 12:26 GMT
وشدد على ضرورة متابعة قضية اغتيال سليماني من النواحي السياسية والقانونية والقضائية وفتح ملف بشأنها"، مؤكدا أنه "حتى لو تمت محاكمة مسببي ومرتكبي هذا الاغتيال أمام محكمة عادلة، فلن يكون الأمر مستوفيا حقه لاننا لم نشهد مثل هذه الجريمة بمثل هذه الأبعاد وفي مرحلة أولى يجب الانتقام لدماء الشهيد ورفاقه".
وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
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