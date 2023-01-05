https://sputnikarabic.ae/20230105/إيران-تصدر-لوائح-اتهام-لـ94-شخصا-من-الضالعين-في-اغتيال-قاسم-سليماني-خلال-أسابيع-1071944626.html

إيران تصدر لوائح اتهام لـ94 شخصا من الضالعين في اغتيال قاسم سليماني خلال أسابيع

إيران تصدر لوائح اتهام لـ94 شخصا من الضالعين في اغتيال قاسم سليماني خلال أسابيع

أعلنت النيابة القضائية في إيران، "إصدار لوائح اتهام لـ94 من العناصر الضالعة في عملية اغتيال قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، في غضون الأسابيع... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T07:13+0000

2023-01-05T07:13+0000

2023-01-05T07:13+0000

إيران

أخبار إيران

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل قاسم سليماني

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104306/03/1043060359_0:58:1771:1054_1920x0_80_0_0_af7fff76c35dd715f064f1746988aee4.jpg

وقال رئيس النيابة القضائية في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، إن "معظم المتهمين من الأمريكيين"، مضيفا أنه "سيصدر الحكم النهائي بحقهم وسيكون الحكم لغالبيتهم غيابيا"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وتابع: "القيادة والشعب الإيراني يطالبان محامي البلاد بمتابعة قضية اغتيال القائد سليماني والتحقيق في مختلف جوانب هذه الجريمة الكبرى لأميركا ومعاقبة مرتكبيها في محكمة عادلة وأن يبقى ذلك التاريخ لأنه وفقا لتعبير قائد الثورة، انقضى عهد "أضرب وأهرب" بأن يرتكب رئيس جمهورية أو دولة أو ظالم جريمة ما ويفلت".وشدد على ضرورة متابعة قضية اغتيال سليماني من النواحي السياسية والقانونية والقضائية وفتح ملف بشأنها"، مؤكدا أنه "حتى لو تمت محاكمة مسببي ومرتكبي هذا الاغتيال أمام محكمة عادلة، فلن يكون الأمر مستوفيا حقه لاننا لم نشهد مثل هذه الجريمة بمثل هذه الأبعاد وفي مرحلة أولى يجب الانتقام لدماء الشهيد ورفاقه".وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230104/مستشار-خامنئي-يطالب-القضاء-العراقي-بملاحقة-آمري-اغتيال-قاسم-سليماني-دوليا-1071920571.html

إيران

أخبار إيران

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, العالم