https://sputnikarabic.ae/20230105/إيران-تعلن-تفكيك-خلية-إرهابية-نفذت-هجمات-مسلحة-لاغتيال-أفراد-شرطة-1071960422.html
إيران تعلن تفكيك خلية إرهابية نفذت هجمات مسلحة لاغتيال أفراد شرطة
إيران تعلن تفكيك خلية إرهابية نفذت هجمات مسلحة لاغتيال أفراد شرطة
أعلنت السلطات الأمنية في محافظة سيستان وبلوجستان ( جنوب شرقي إيران)، تفكيك خلية إرهابية سبق لها ونفذت هجمات مسلحة لاغتيال أفراد منتسبين للشرطة. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:04+0000
2023-01-05T13:04+0000
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وقال قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة العميد محمد قنبري، إنه تم اعتقال تسعة من أفراد الخلية الإرهابية.وأوضح في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "عناصر هذه الخلية المخلة بالأمن نفذت هجمات مسلحة لاغتيال ثلاثة أفراد منتسبين إلى دوريات الشرطة على ثلاث مراحل مختلفة".وأشار إلى أن عددًا من قوات الأمن أصيب بالفعل نتيجة هذا الهجوم، وأن اثنين منهم يرقدان في المستشفى للعلاج حاليا.وقال القائد الأمني إن "الشرطة تمكنت بدعم استخباري والنشاط المستمر، التعرف على أفراد العصابة وبتفتيش مخبأ هذه الخلية تم الكشف عن كمية من السلاح والمعدات".وأضاف: "حصلنا على أدلة تثبت علاقة الخلية بالمجموعات المناوئة للثورة الإسلامية في الخارج، وأن عدد أفراد هذه العصابة في المحافظة يبلغ 9 أشخاص".
https://sputnikarabic.ae/20221224/إيران-تفكك-خلية-إرهابية-لتهريب-السلاح-على-الحدود-العراقية-1071559735.html
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إيران تعلن تفكيك خلية إرهابية نفذت هجمات مسلحة لاغتيال أفراد شرطة
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أعلنت السلطات الأمنية في محافظة سيستان وبلوجستان ( جنوب شرقي إيران)، تفكيك خلية إرهابية سبق لها ونفذت هجمات مسلحة لاغتيال أفراد منتسبين للشرطة.
وقال قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة العميد محمد قنبري، إنه تم اعتقال تسعة من أفراد الخلية الإرهابية.
وأوضح في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
، أن "عناصر هذه الخلية المخلة بالأمن نفذت هجمات مسلحة لاغتيال ثلاثة أفراد منتسبين إلى دوريات الشرطة على ثلاث مراحل مختلفة".
وأشار إلى أن عددًا من قوات الأمن أصيب بالفعل نتيجة هذا الهجوم، وأن اثنين منهم يرقدان في المستشفى للعلاج حاليا.
24 ديسمبر 2022, 19:33 GMT
وقال القائد الأمني إن "الشرطة تمكنت بدعم استخباري والنشاط المستمر، التعرف على أفراد العصابة
وبتفتيش مخبأ هذه الخلية تم الكشف عن كمية من السلاح والمعدات".
وأضاف: "حصلنا على أدلة تثبت علاقة الخلية بالمجموعات المناوئة للثورة الإسلامية في الخارج، وأن عدد أفراد هذه العصابة في المحافظة يبلغ 9 أشخاص".