عربي
الجيش الأمريكي يسلح "قسد" بصواريخ "تاو" ومضادات طائرات
https://sputnikarabic.ae/20230105/إيران-تعلن-تفكيك-خلية-إرهابية-نفذت-هجمات-مسلحة-لاغتيال-أفراد-شرطة-1071960422.html
إيران تعلن تفكيك خلية إرهابية نفذت هجمات مسلحة لاغتيال أفراد شرطة
إيران تعلن تفكيك خلية إرهابية نفذت هجمات مسلحة لاغتيال أفراد شرطة
أعلنت السلطات الأمنية في محافظة سيستان وبلوجستان ( جنوب شرقي إيران)، تفكيك خلية إرهابية سبق لها ونفذت هجمات مسلحة لاغتيال أفراد منتسبين للشرطة. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:04+0000
2023-01-05T13:04+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6e58ee4961c48f6d8a5241160da11b89.jpg
وقال قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة العميد محمد قنبري، إنه تم اعتقال تسعة من أفراد الخلية الإرهابية.وأوضح في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "عناصر هذه الخلية المخلة بالأمن نفذت هجمات مسلحة لاغتيال ثلاثة أفراد منتسبين إلى دوريات الشرطة على ثلاث مراحل مختلفة".وأشار إلى أن عددًا من قوات الأمن أصيب بالفعل نتيجة هذا الهجوم، وأن اثنين منهم يرقدان في المستشفى للعلاج حاليا.وقال القائد الأمني إن "الشرطة تمكنت بدعم استخباري والنشاط المستمر، التعرف على أفراد العصابة وبتفتيش مخبأ هذه الخلية تم الكشف عن كمية من السلاح والمعدات".وأضاف: "حصلنا على أدلة تثبت علاقة الخلية بالمجموعات المناوئة للثورة الإسلامية في الخارج، وأن عدد أفراد هذه العصابة في المحافظة يبلغ 9 أشخاص".
https://sputnikarabic.ae/20221224/إيران-تفكك-خلية-إرهابية-لتهريب-السلاح-على-الحدود-العراقية-1071559735.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102445/53/1024455322_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a3f39a02d5656780de394a6dcd1c444a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تعلن تفكيك خلية إرهابية نفذت هجمات مسلحة لاغتيال أفراد شرطة

13:04 GMT 05.01.2023
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الأمنية في محافظة سيستان وبلوجستان ( جنوب شرقي إيران)، تفكيك خلية إرهابية سبق لها ونفذت هجمات مسلحة لاغتيال أفراد منتسبين للشرطة.
وقال قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة العميد محمد قنبري، إنه تم اعتقال تسعة من أفراد الخلية الإرهابية.
وأوضح في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "عناصر هذه الخلية المخلة بالأمن نفذت هجمات مسلحة لاغتيال ثلاثة أفراد منتسبين إلى دوريات الشرطة على ثلاث مراحل مختلفة".
وأشار إلى أن عددًا من قوات الأمن أصيب بالفعل نتيجة هذا الهجوم، وأن اثنين منهم يرقدان في المستشفى للعلاج حاليا.
متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
إيران تفكك خلية إرهابية لتهريب السلاح على الحدود العراقية
24 ديسمبر 2022, 19:33 GMT
وقال القائد الأمني إن "الشرطة تمكنت بدعم استخباري والنشاط المستمر، التعرف على أفراد العصابة وبتفتيش مخبأ هذه الخلية تم الكشف عن كمية من السلاح والمعدات".
وأضاف: "حصلنا على أدلة تثبت علاقة الخلية بالمجموعات المناوئة للثورة الإسلامية في الخارج، وأن عدد أفراد هذه العصابة في المحافظة يبلغ 9 أشخاص".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала