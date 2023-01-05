https://sputnikarabic.ae/20230105/بطريرك-موسكو-وعموم-روسيا-يدعو-إلى-هدنة-في-أوكرانيا-لمدة-36-ساعة-خلال-عيد-الميلاد-6-7-يناير-1071955606.html
بطريرك موسكو وعموم روسيا يدعو إلى هدنة في أوكرانيا لمدة 36 ساعة خلال عيد الميلاد 6-7 يناير
بطريرك موسكو وعموم روسيا يدعو إلى هدنة في أوكرانيا لمدة 36 ساعة خلال عيد الميلاد 6-7 يناير
دعا بطريرك روسيا كيريل، إلى هدنة في أوكرانيا لمدة 36 ساعة خلال عيد الميلاد في 6-7 يناير 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T11:13+0000
2023-01-05T11:13+0000
2023-01-05T11:13+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان صادر عنه دعا البطريرك كيريل من موسكو وعموم روسيا اليوم الخميس إلى وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في الصراع الأوكراني من 6 إلى 7 يناير، حتى يتمكن الناس من حضور قداس الكنيسة في عيد الميلاد الأرثوذكسي، الذي يحتفل به كلا البلدين.وقال: "أنا، كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، أناشد جميع الأطراف المشاركة في الصراع الداخلي لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير [09:00 بتوقيت جرينتش] إلى الساعة 24:00 يوم 7 يناير [ 21:00 بتوقيت جرينتش] حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد وعيد الميلاد".وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.وحث الزعيم الروسى مرارا رجال الدين رفيعى المستوى وكذلك المؤمنين على الصلاة من أجل استعادة السلام فى أوكرانيا والحفاظ على وحدة الكنيسة.طالع أيضا: الحاخام الأكبر في روسيا يغلق الكنيس في أكبر مركز يهودي بموسكو
https://sputnikarabic.ae/20210706/الإدارة-الروحية-لمسلمي-روسيا-تدعو-لإجراء-تقييم-دولي-لتدريبات-مكافحة-الإرهاب-في-كنيس-كييف-1049484228.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
بطريرك موسكو وعموم روسيا يدعو إلى هدنة في أوكرانيا لمدة 36 ساعة خلال عيد الميلاد 6-7 يناير
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دعا بطريرك روسيا كيريل، إلى هدنة في أوكرانيا لمدة 36 ساعة خلال عيد الميلاد في 6-7 يناير
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان صادر عنه دعا البطريرك كيريل من موسكو وعموم روسيا
اليوم الخميس إلى وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في الصراع الأوكراني من 6 إلى 7 يناير، حتى يتمكن الناس من حضور قداس الكنيسة في عيد الميلاد الأرثوذكسي، الذي يحتفل به كلا البلدين.
وقال: "أنا، كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، أناشد جميع الأطراف
المشاركة في الصراع الداخلي لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير [09:00 بتوقيت جرينتش] إلى الساعة 24:00 يوم 7 يناير [ 21:00 بتوقيت جرينتش] حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد وعيد الميلاد".
وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.
ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، حيث وضعت كندا والمملكة المتحدة البطريرك الروسي على قائمة العقوبات.
وحث الزعيم الروسى مرارا رجال الدين رفيعى المستوى وكذلك المؤمنين على الصلاة من أجل استعادة السلام فى أوكرانيا والحفاظ على وحدة الكنيسة.