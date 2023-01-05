https://sputnikarabic.ae/20230105/بولندا-لن-توافق-على-إلغاء-حق-النقض-في-الاتحاد-الأوروبي-1071956358.html
بولندا لن توافق على إلغاء حق النقض في الاتحاد الأوروبي
بولندا لن توافق على إلغاء حق النقض في الاتحاد الأوروبي
أعلن الأمين العام للحزب الحاكم للجمهورية "القانون والعدالة"، كرزيستوف سوبوليفسكي، أن بولندا لن توافق على إلغاء حق النقض الفيتو في عملية صنع القرار من قبل... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T11:44+0000
2023-01-05T11:44+0000
2023-01-05T11:44+0000
العالم
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وقال سوبوليفسكي خلال مقابلة على الإذاعة البولندية إنه "طالما القانون والعدالة تحكم، فلن يكون هناك اتفاق للتخلي عن مبدأ حق النقض في الاتحاد الأوروبي".وأضاف بالقول إن هذه القاعدة هي ضمانة لجميع الدول بأنهم "شركاء فاعلين وليسوا مجرد أرقام في الاتحاد الأوروبي".وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تحمل إعاقة قرارات الدول الأعضاء الفردية، لافتة أن "تصويت الأغلبية المؤهل يمكن أن يؤدي إلى نتائج أكثر عدلا لنا جميعا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا لن توافق على إلغاء حق النقض في الاتحاد الأوروبي
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أعلن الأمين العام للحزب الحاكم للجمهورية "القانون والعدالة"، كرزيستوف سوبوليفسكي، أن بولندا لن توافق على إلغاء حق النقض الفيتو في عملية صنع القرار من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقال سوبوليفسكي خلال مقابلة على الإذاعة البولندية إنه "طالما القانون والعدالة تحكم، فلن يكون هناك اتفاق للتخلي عن مبدأ حق النقض في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف بالقول إن هذه القاعدة هي ضمانة لجميع الدول بأنهم "شركاء فاعلين وليسوا مجرد أرقام في الاتحاد الأوروبي".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تحمل إعاقة قرارات الدول الأعضاء الفردية، لافتة أن "تصويت الأغلبية المؤهل يمكن أن يؤدي إلى نتائج أكثر عدلا لنا جميعا".