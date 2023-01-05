https://sputnikarabic.ae/20230105/رئيس-الزمالك-المصري-يقرر-عدم-الاستمرار-في-الدوري-ويتهم-لاعبين-بتعاطي-الحشيش-1071972428.html
رئيس الزمالك المصري يقرر عدم الاستمرار في الدوري ويتهم لاعبين بتعاطي الحشيش
رئيس الزمالك المصري يقرر عدم الاستمرار في الدوري ويتهم لاعبين بتعاطي الحشيش
أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، مساء اليوم الخميس، عدم الاستمرار في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد التعادل مع فريق الداخلية، واصفا المسابقة... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T19:53+0000
2023-01-05T19:53+0000
2023-01-05T20:20+0000
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وقال مرتضى منصور في بيان، إن "مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري".وأضاف: "كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين هي 20% من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى".وتابع: "تم إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما... والتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".وفي السياق، قال مرتضى عبر قناة الزمالك، إن "فتوح وعبد الله جمعة قد حضرا إلى المباراة تحت تأثير الحشيش، هذا استهتار بالنادي".وأردف: "أمس كان هناك اجتماع وفتوح قال لي إنه يريد الرحيل وإنه سيرحل إلى الأهلي، قلت له أحضر لي عرضا".وواصل: "أخبرته أنه عندما تأتي نتائج التحليل فإنه سيرحل، هذه مسخرة. المدرب اضطر لتغيير قوامه الأساسي بسبب هذين الغيابين".وتعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، فيما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.
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رياضة, الدوري المصري الممتاز, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم
رياضة, الدوري المصري الممتاز, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم
رئيس الزمالك المصري يقرر عدم الاستمرار في الدوري ويتهم لاعبين بتعاطي الحشيش
19:53 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 20:20 GMT 05.01.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، مساء اليوم الخميس، عدم الاستمرار في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد التعادل مع فريق الداخلية، واصفا المسابقة بـ"التمثيلية الهزلية".
وقال مرتضى منصور
في بيان، إن "مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري".
وأضاف: "كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين هي 20% من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمى".
وتابع: "تم إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما... والتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".
وفي السياق، قال مرتضى عبر قناة الزمالك، إن "فتوح وعبد الله جمعة قد حضرا إلى المباراة تحت تأثير الحشيش، هذا استهتار بالنادي".
وأردف: "أمس كان هناك اجتماع وفتوح قال لي إنه يريد الرحيل وإنه سيرحل إلى الأهلي، قلت له أحضر لي عرضا".
وأكد: "الاتنين الحشاشين بره النادي. عندما علما بوجود تحاليل في التسخين لم يلعبا المباراة".
وواصل: "أخبرته أنه عندما تأتي نتائج التحليل فإنه سيرحل، هذه مسخرة. المدرب اضطر لتغيير قوامه الأساسي بسبب هذين الغيابين".
وتعادل الزمالك
مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.
وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، فيما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.