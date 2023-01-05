https://sputnikarabic.ae/20230105/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يبحث-مع-المبعوث-الأممي-جهود-إحياء-مسار-السلام-1071963138.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحياء مسار السلام

رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحياء مسار السلام

ناقش رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في العاصمة السعودية الرياض،... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T14:23+0000

2023-01-05T14:23+0000

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وحسب وكالة الأنباء اليمنية، شدد العليمي، خلال اللقاء، على "دور الأمم المتحدة في ضمان حل عادل وشامل للقضية اليمنية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا".وأوضح أن ذلك "يضمن تحقيق تطلعات اليمنيين في بناء الدولة، والعيش الكريم والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات العامة بموجب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230104/أمريكا-تحث-أنصار-الله-على-التعاون-مع-الأمم-المتحدة-لتحقيق-السلام-في-اليمن-1071935989.html

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة