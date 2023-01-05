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قيس سعيد: هناك أطراف تسعى لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بدعم خارجي
قيس سعيد: هناك أطراف تسعى لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بدعم خارجي
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هناك بعض الأطراف تسعى لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، الذي من المقرر أن يتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:30+0000
2023-01-05T13:30+0000
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جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيه إن سعيد ناقش الوضع الأمني في البلاد خلال اجتماعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومدير عام الأمن الوطني مراد سعيدان، أمس الأربعاء.ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول ما يقوم به بعض الأشخاص من تجاوز للقانون ومس بالأمن القومي للبلاد بدعم من لوبيات معروفة، على حد وصفه.وقال الرئيس التونسي إن هناك من يحاولون تعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على مبالغ ضخمة من الخارج لتأجيج الأوضاع في البلاد وضرب استقرار الدولة.وتابع: "نؤكد أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على الدولة داخليا وخارجيا"، مضيفا: "يجب علينا تطبيق القانون على الجميع حتى لا نترك المجال لمن يسعى إلى المس بأمن الدولة والسلم الاجتماعي".جرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكانت نسبة المشاركة فيه نحو 11 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/الرئيس-التونسي-المشاركة-في-انتخابات-البرلمان-لا-تقاس-بالجولة-الأولى-فقط-بل-بالجولتين-1071382546.html
https://sputnikarabic.ae/20221219/هيئة-الانتخابات-التونسية-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-التشريعية-وصلت-1122-1071375935.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

قيس سعيد: هناك أطراف تسعى لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بدعم خارجي

13:30 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / -الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / -
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هناك بعض الأطراف تسعى لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، الذي من المقرر أن يتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل.
جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت فيه إن سعيد ناقش الوضع الأمني في البلاد خلال اجتماعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومدير عام الأمن الوطني مراد سعيدان، أمس الأربعاء.
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ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول ما يقوم به بعض الأشخاص من تجاوز للقانون ومس بالأمن القومي للبلاد بدعم من لوبيات معروفة، على حد وصفه.
وقال الرئيس التونسي إن هناك من يحاولون تعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على مبالغ ضخمة من الخارج لتأجيج الأوضاع في البلاد وضرب استقرار الدولة.
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وتابع: "نؤكد أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على الدولة داخليا وخارجيا"، مضيفا: "يجب علينا تطبيق القانون على الجميع حتى لا نترك المجال لمن يسعى إلى المس بأمن الدولة والسلم الاجتماعي".
جرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكانت نسبة المشاركة فيه نحو 11 في المئة.
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