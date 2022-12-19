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https://sputnikarabic.ae/20221219/هيئة-الانتخابات-التونسية-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-التشريعية-وصلت-1122-1071375935.html
هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية وصلت 11.22%
هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية وصلت 11.22%
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد بلغت 11.22%. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T19:49+0000
2022-12-19T19:49+0000
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الجزائر- سبوتنيك. وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، بأن "مليوناً و 25 ألفًا و418 ناخبًا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي أجريت أول أمس السبت، أي بنسبة إقبال تقدر بحوالي 11.22 بالمئة".وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، التليلي المنصري، صرح أمس الأحد، بأن عدة عوامل ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر.ورحبت حركة "النهضة" المعارضة بضعف الإقبال على التصويت باعتباره مقاطعة لها.وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.وتجرى هذه الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل.
https://sputnikarabic.ae/20221218/حركة-النهضة-التونسية-تطالب-الرئيس-قيس-سعيد-بالتنحي-بعد-مقاطعة-أكثر-من-90-للانتخابات-البرلمانية-1071333949.html
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الجزائر, الانتخابات الجزائرية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجزائر, الانتخابات الجزائرية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية وصلت 11.22%

19:49 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaمراكز الاقتراع في تونس لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد
مراكز الاقتراع في تونس لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد بلغت 11.22%.
الجزائر- سبوتنيك. وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، بأن "مليوناً و 25 ألفًا و418 ناخبًا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي أجريت أول أمس السبت، أي بنسبة إقبال تقدر بحوالي 11.22 بالمئة".
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، التليلي المنصري، صرح أمس الأحد، بأن عدة عوامل ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر.
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
حركة النهضة التونسية تطالب الرئيس قيس سعيد بالتنحي بعد مقاطعة أكثر من 90% للانتخابات البرلمانية
أمس, 18:47 GMT
ورحبت حركة "النهضة" المعارضة بضعف الإقبال على التصويت باعتباره مقاطعة لها.
وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.
وتجرى هذه الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل.
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