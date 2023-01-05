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https://sputnikarabic.ae/20230105/مصرع-14-شخصا-بحوادث-سير-في-زامبيا-1071943512.html
مصرع 14 شخصا بحوادث سير في زامبيا
مصرع 14 شخصا بحوادث سير في زامبيا
قال مسؤول زامبي، إن 14 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرون بجروح خطيرة في حوادث سير وقعت في البلاد خلال ثلاثة أيام ابتداء من ليلة رأس السنة الجديدة. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T03:35+0000
2023-01-05T03:35+0000
العالم
زامبيا
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وأوضح نائب المتحدث باسم الشرطة داني موالي، في بيان، أن البلاد سجلت 188 حادث سير بين 31 ديسمبر عام 2022 و2 يناير/كانون الأول العام الحالي، بما في ذلك 13 حادثا مميتا.وعزا موالي الحوادث إلى تدني مستويات الامتثال لقواعد السير من قبل مستخدمي الطرق.
https://sputnikarabic.ae/20221212/أديس-أبابا-تحقق-في-أنباء-عن-مقتل-27-إثيوبيا-قرب-عاصمة-زامبيا-1071136876.html
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العالم, زامبيا
العالم, زامبيا

مصرع 14 شخصا بحوادث سير في زامبيا

03:35 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / MARCO LONGARIصورة أرشيفية... شرطة زامبيا في العاصمة لوساكا
صورة أرشيفية... شرطة زامبيا في العاصمة لوساكا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / MARCO LONGARI
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قال مسؤول زامبي، إن 14 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرون بجروح خطيرة في حوادث سير وقعت في البلاد خلال ثلاثة أيام ابتداء من ليلة رأس السنة الجديدة.
وأوضح نائب المتحدث باسم الشرطة داني موالي، في بيان، أن البلاد سجلت 188 حادث سير بين 31 ديسمبر عام 2022 و2 يناير/كانون الأول العام الحالي، بما في ذلك 13 حادثا مميتا.
وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
أديس أبابا تحقق في أنباء عن مقتل 27 إثيوبيا قرب عاصمة زامبيا
12 ديسمبر 2022, 16:47 GMT
وعزا موالي الحوادث إلى تدني مستويات الامتثال لقواعد السير من قبل مستخدمي الطرق.
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