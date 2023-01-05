https://sputnikarabic.ae/20230105/مصرع-14-شخصا-بحوادث-سير-في-زامبيا-1071943512.html
مصرع 14 شخصا بحوادث سير في زامبيا
مصرع 14 شخصا بحوادث سير في زامبيا
قال مسؤول زامبي، إن 14 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرون بجروح خطيرة في حوادث سير وقعت في البلاد خلال ثلاثة أيام ابتداء من ليلة رأس السنة الجديدة. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T03:35+0000
2023-01-05T03:35+0000
2023-01-05T03:35+0000
العالم
زامبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0c/1071104716_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d083db064d0963fc7d46e686375b745f.jpg
وأوضح نائب المتحدث باسم الشرطة داني موالي، في بيان، أن البلاد سجلت 188 حادث سير بين 31 ديسمبر عام 2022 و2 يناير/كانون الأول العام الحالي، بما في ذلك 13 حادثا مميتا.وعزا موالي الحوادث إلى تدني مستويات الامتثال لقواعد السير من قبل مستخدمي الطرق.
https://sputnikarabic.ae/20221212/أديس-أبابا-تحقق-في-أنباء-عن-مقتل-27-إثيوبيا-قرب-عاصمة-زامبيا-1071136876.html
زامبيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0c/1071104716_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_897784d14f73d7b594099cf3e382eff8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, زامبيا
مصرع 14 شخصا بحوادث سير في زامبيا
تابعنا عبر
قال مسؤول زامبي، إن 14 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرون بجروح خطيرة في حوادث سير وقعت في البلاد خلال ثلاثة أيام ابتداء من ليلة رأس السنة الجديدة.
وأوضح نائب المتحدث باسم الشرطة داني موالي، في بيان، أن البلاد سجلت 188 حادث سير
بين 31 ديسمبر عام 2022 و2 يناير/كانون الأول العام الحالي، بما في ذلك 13 حادثا مميتا.
12 ديسمبر 2022, 16:47 GMT
وعزا موالي الحوادث إلى تدني مستويات الامتثال لقواعد السير من قبل مستخدمي الطرق.