https://sputnikarabic.ae/20230105/وزير-الخارجية-الكويتي-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-الإيراني-تعزيز-التعاون-المشترك-1071968949.html
وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني تعزيز التعاون المشترك
وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني تعزيز التعاون المشترك
تلقى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T17:14+0000
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وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين.وخلال الاتصال بحث الجانبان التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك بشأنها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.وأكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها.كما تطرقا إلى الزيارات المتبادلة المقرر إقامتها خلال العام الجاري لبحث أطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230104/الخارجية-الفلسطينية-إجماع-دولي-واضح-على-إدانة-ممارسات-إسرائيل-في-القدس-1071917849.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني تعزيز التعاون المشترك
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تلقى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين.
وخلال الاتصال بحث الجانبان التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك بشأنها وعلى رأسها القضية الفلسطينية
.
واتفق الطرفان على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ومحاولاتها المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس
.
وأكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها.
كما تطرقا إلى الزيارات المتبادلة المقرر إقامتها خلال العام الجاري لبحث أطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.