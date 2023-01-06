https://sputnikarabic.ae/20230106/الخارجية-الأردنية-تعلق-على-فقدان-التواصل-مع-أحد-مواطنيها-في-بريطانيا-1071990303.html
الخارجية الأردنية تعلق على فقدان التواصل مع أحد مواطنيها في بريطانيا
الخارجية الأردنية تعلق على فقدان التواصل مع أحد مواطنيها في بريطانيا
علقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، على حادث فقدان التواصل مع أحد مواطنيها وهو طالب في مدينة كولشيستر البريطانية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T13:53+0000
2023-01-06T13:53+0000
2023-01-06T13:53+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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ونقلت وكالة أنباء "بترا" الأردنية عن الخارجية، بيانا قالت فيه: "إنها تتابع من خلال السفارة الأردنية في لندن بشكل حثيث ومستمر مع السلطات البريطانية المختصة، حادثة فقدان التواصل مع طالب أردني في مدينة كولشيستر بمقاطعة إسيكس".من جانبها، نشرت شرطة مقاطعة إسيكس صور المواطن المفقود، كإجراء اعتيادي في مثل هذه الحالات للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحالة من سكان المنطقة.وفي وقت سابق، أعلنت شرطة مقاطعة إسيكس، عن فقدان شاب أردني يبلغ 21 عاما، منذ الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأوضحت الشرطة أن الشاب يدعى أحمد دبور، مقيم في مدينة كولشيستر، مطالبةً أي أحد شاهد أحمد أو لديه معلومات عنه، تقديمها إلى أقرب مركز شرطة.وأشارت الشرطة إلى أن أحمد غادر فندقا يدعى "جورج"، واستقل قطارا إلى بلدة "ستراتفورد" جنوب مقاطعة "يوركشاير".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
الخارجية الأردنية تعلق على فقدان التواصل مع أحد مواطنيها في بريطانيا
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علقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، على حادث فقدان التواصل مع أحد مواطنيها وهو طالب في مدينة كولشيستر البريطانية.
ونقلت وكالة أنباء
"بترا" الأردنية عن الخارجية، بيانا قالت فيه: "إنها تتابع من خلال السفارة الأردنية في لندن بشكل حثيث ومستمر مع السلطات البريطانية المختصة، حادثة فقدان التواصل مع طالب أردني في مدينة كولشيستر بمقاطعة إسيكس".
وأضاف بيان الوزارة أنه فور علمها بالواقعة من ذوي المواطن، تم إبلاغ السلطات البريطانية المختصة، وفتح قنوات تفاعل يومية عبر السفارة في لندن مع شرطة مقاطعة إسيكس وأهل المواطن المتغيب، سعيًا لتحديد مكانه.
من جانبها، نشرت شرطة مقاطعة إسيكس صور المواطن المفقود، كإجراء اعتيادي في مثل هذه الحالات للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحالة من سكان المنطقة.
وفي وقت سابق، أعلنت شرطة مقاطعة إسيكس، عن فقدان شاب أردني يبلغ 21 عاما، منذ الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأوضحت الشرطة أن الشاب يدعى أحمد دبور، مقيم في مدينة كولشيستر، مطالبةً أي أحد شاهد أحمد أو لديه معلومات عنه، تقديمها إلى أقرب مركز شرطة.
وأشارت الشرطة إلى أن أحمد غادر فندقا يدعى "جورج"، واستقل قطارا إلى بلدة "ستراتفورد" جنوب مقاطعة "يوركشاير".