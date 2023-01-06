https://sputnikarabic.ae/20230106/السفارة-الروسية-في-برلين-قرار-ألمانيا-تزويد-كييف-بالأسلحة-سيكون-له-أثر-سلبي-على-علاقاتها-بموسكو-1071983910.html
السفارة الروسية في برلين: قرار ألمانيا تزويد كييف بالأسلحة سيكون له أثر سلبي على علاقاتها بموسكو
السفارة الروسية في برلين: قرار ألمانيا تزويد كييف بالأسلحة سيكون له أثر سلبي على علاقاتها بموسكو
السفارة الروسية في برلين: قرار ألمانيا تزويد كييف بالأسلحة سيكون له أثر سلبي على علاقاتها بموسكو 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T10:10+0000
2023-01-06T10:10+0000
2023-01-06T10:10+0000
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السفارة الروسية في برلين: قرار ألمانيا تزويد كييف بالأسلحة سيكون له أثر سلبي على علاقاتها بموسكو
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السفارة الروسية في برلين: قرار ألمانيا تزويد كييف بالأسلحة سيكون له أثر سلبي على علاقاتها بموسكو