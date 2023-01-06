https://sputnikarabic.ae/20230106/العراق-يكشف-عن-حل-لتخفيف-20-من-الاختناقات-المرورية-بالعاصمة-1071982315.html
العراق يكشف عن حل لتخفيف 20% من الاختناقات المرورية بالعاصمة
العراق يكشف عن حل لتخفيف 20% من الاختناقات المرورية بالعاصمة
كشفت أمانة العاصمة العراقية بغداد عن حل لتخفيف الاختناقات التي تعاني منها المدينة بنسبة 20%، وذلك عن طريق رفع عملية فتح الهيكل الحديدي والصبات الخرسانية لسيطرة... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T09:13+0000
2023-01-06T09:13+0000
2023-01-06T09:13+0000
العالم العربي
العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مدير عام مديرية الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد، محمد الربيعي، قوله بأنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وبالاتصال المباشر بأمين بغداد وبعد أكثر من 8 سنوات تم رفع سيطرة الجادرية غربي العاصمة لفك الاختناقات المرورية التي تشهدها بغداد".وأوضح الربيعي أن أمين بغداد أمر بفتح الهيكل الحديدي والصبات الكونكريتية لسيطرة الجادرية والتي اصبحت ثقيلة على أهالي غرب العاصمة خاصة مداخل جامعة بغداد.وأضاف المسؤول العراقي أن هناك أكثر من 1400 سيارة تدخل إلى جامعة بغداد يوميا عدا الجمعة، ما دفع الأمانة للعمل على انسيابية هذا الطريق ورفعت السيطرة لتخفيف المروري عن أهالي منطقة السيدية.وكشف الربيعي عن مشروع آخر تعمل علية أمانة بغداد وهو تأهيل واستكمال الجزء المتوقف من جسر الطابقين والذي سيرتبط بالجسر المعلق وبدوره سيخفف 30% من الاختناقات المرورية.
العراق
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
العراق يكشف عن حل لتخفيف 20% من الاختناقات المرورية بالعاصمة
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كشفت أمانة العاصمة العراقية بغداد عن حل لتخفيف الاختناقات التي تعاني منها المدينة بنسبة 20%، وذلك عن طريق رفع عملية فتح الهيكل الحديدي والصبات الخرسانية لسيطرة منطقة الجادرية.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" عن مدير عام مديرية الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد، محمد الربيعي، قوله بأنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وبالاتصال المباشر بأمين بغداد وبعد أكثر من 8 سنوات تم رفع سيطرة الجادرية غربي العاصمة لفك الاختناقات المرورية التي تشهدها بغداد".
وأوضح الربيعي أن أمين بغداد أمر بفتح الهيكل الحديدي والصبات الكونكريتية لسيطرة الجادرية والتي اصبحت ثقيلة على أهالي غرب العاصمة خاصة مداخل جامعة بغداد.
وأضاف المسؤول العراقي أن هناك أكثر من 1400 سيارة تدخل إلى جامعة بغداد يوميا عدا الجمعة، ما دفع الأمانة للعمل على انسيابية هذا الطريق ورفعت السيطرة لتخفيف المروري عن أهالي منطقة السيدية.
وكشف الربيعي عن مشروع آخر تعمل علية أمانة بغداد وهو تأهيل واستكمال الجزء المتوقف من جسر الطابقين والذي سيرتبط بالجسر المعلق وبدوره سيخفف 30% من الاختناقات المرورية.