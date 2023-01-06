https://sputnikarabic.ae/20230106/المدفعية-الروسية-تمطر-بصواريخ-غراد-نقاط-عسكرية-أوكرانية-1071978353.html
المدفعية الروسية تمطر بصواريخ "غراد" نقاط عسكرية أوكرانية
المدفعية الروسية تمطر بصواريخ "غراد" نقاط عسكرية أوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، لقطات لإطلاق دفعة من صواريخ "غراد" الروسية من منطقة العمليات على إحدى النقاط العسكرية الأوكرانية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T06:33+0000
2023-01-06T06:33+0000
2023-01-06T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوة استطلاع من اللواء السلافي الأول اكتشفت نقطة تمركز جديدة للقوات الأوكرانية في إحدى الغابات في منطقة العمليات العسكرية.وعملت قوة الاستطلاع على إرسال المعلومات والإحداثيات لقوات المدفعية التي أمطرت بدورها المنطقة بصواريخ "غراد" الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المدفعية الروسية تمطر بصواريخ "غراد" نقاط عسكرية أوكرانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، لقطات لإطلاق دفعة من صواريخ "غراد" الروسية من منطقة العمليات على إحدى النقاط العسكرية الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوة استطلاع من اللواء السلافي الأول اكتشفت نقطة تمركز جديدة للقوات الأوكرانية في إحدى الغابات في منطقة العمليات العسكرية.
وعملت قوة الاستطلاع على إرسال المعلومات والإحداثيات لقوات المدفعية التي أمطرت بدورها المنطقة بصواريخ "غراد" الروسية.