عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/المدفعية-الروسية-تمطر-بصواريخ-غراد-نقاط-عسكرية-أوكرانية-1071978353.html
المدفعية الروسية تمطر بصواريخ "غراد" نقاط عسكرية أوكرانية
المدفعية الروسية تمطر بصواريخ "غراد" نقاط عسكرية أوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، لقطات لإطلاق دفعة من صواريخ "غراد" الروسية من منطقة العمليات على إحدى النقاط العسكرية الأوكرانية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T06:33+0000
2023-01-06T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542601_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b7957688930e799c471b027abe28dda9.jpg
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوة استطلاع من اللواء السلافي الأول اكتشفت نقطة تمركز جديدة للقوات الأوكرانية في إحدى الغابات في منطقة العمليات العسكرية.وعملت قوة الاستطلاع على إرسال المعلومات والإحداثيات لقوات المدفعية التي أمطرت بدورها المنطقة بصواريخ "غراد" الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542601_101:0:1869:1326_1920x0_80_0_0_609119a3cb4c87823f2ff19804c21e2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

المدفعية الروسية تمطر بصواريخ "غراد" نقاط عسكرية أوكرانية

06:33 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة BMP-1AM "باسورمانين" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك
مركبة قتال مشاة BMP-1AM باسورمانين في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، لقطات لإطلاق دفعة من صواريخ "غراد" الروسية من منطقة العمليات على إحدى النقاط العسكرية الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوة استطلاع من اللواء السلافي الأول اكتشفت نقطة تمركز جديدة للقوات الأوكرانية في إحدى الغابات في منطقة العمليات العسكرية.
وعملت قوة الاستطلاع على إرسال المعلومات والإحداثيات لقوات المدفعية التي أمطرت بدورها المنطقة بصواريخ "غراد" الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала