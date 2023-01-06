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https://sputnikarabic.ae/20230106/النائب-العام-الليبي-يأمر-بحبس-مسؤول-سابق-في-السفارة-الليبية-لدى-إيطاليا-بتهمة-الفساد-المالي-1071987146.html
النائب العام الليبي يأمر بحبس مسؤول سابق في السفارة الليبية لدى إيطاليا بتهمة الفساد المالي
النائب العام الليبي يأمر بحبس مسؤول سابق في السفارة الليبية لدى إيطاليا بتهمة الفساد المالي
أمر النائب العام الليبي بحبس رقيب سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة ليبيا لدى إيطاليا، بتهمة تتعلق بالفساد المالي. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T12:02+0000
2023-01-06T12:02+0000
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ووفقا لبيان نشره موقع الوسط، أوضح مكتب النائب العام الليبي، أن المسؤول السابق تصرف في 1.9 مليون يورو دون مبرر قانونيوقال البيان: "جرى رصد عدة تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إلى المسؤول السابق اتخاذها"، لافتا إلى أن التحقيقات أثبتت "تعمده التصرف في المبلغ المذكور سلفا بإدخاله ضمن عمليات تحويل إلى حسابات إحدى الشركات العاملة في البرتغال دون وجود مبرر قانوني".يشار إلى أن النيابة العامة قررت في يوليو/ تموز الماضي حبس السفير الليبي لدى إيطاليا، بتهمة "التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية" لليبيين الموفدين لتلقي العلاج في مستشفيات إيطالية.طالع أيضا: باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو عائلة فقد ولى عهد الفساد والفوضى وانطلق عهد وطني جديد
https://sputnikarabic.ae/20220610/-فيروس-الفساد-المسؤول-الأول-القطاع-الصحي-في-ليبيا-يدخل-الإنعاش-1063406289.html
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أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, العالم العربي

النائب العام الليبي يأمر بحبس مسؤول سابق في السفارة الليبية لدى إيطاليا بتهمة الفساد المالي

12:02 GMT 06.01.2023
© Sputnik . أندري ستينين / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في ليبيا
الوضع في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . أندري ستينين
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أمر النائب العام الليبي بحبس رقيب سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة ليبيا لدى إيطاليا، بتهمة تتعلق بالفساد المالي.
ووفقا لبيان نشره موقع الوسط، أوضح مكتب النائب العام الليبي، أن المسؤول السابق تصرف في 1.9 مليون يورو دون مبرر قانوني
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
"فيروس الفساد" المسؤول الأول.. القطاع الصحي في ليبيا يدخل "الإنعاش"
10 يونيو 2022, 17:31 GMT
وقال البيان: "جرى رصد عدة تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إلى المسؤول السابق اتخاذها"، لافتا إلى أن التحقيقات أثبتت "تعمده التصرف في المبلغ المذكور سلفا بإدخاله ضمن عمليات تحويل إلى حسابات إحدى الشركات العاملة في البرتغال دون وجود مبرر قانوني".

وأكد بيان النائب العام أن ذلك "تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية".

يشار إلى أن النيابة العامة قررت في يوليو/ تموز الماضي حبس السفير الليبي لدى إيطاليا، بتهمة "التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية" لليبيين الموفدين لتلقي العلاج في مستشفيات إيطالية.
طالع أيضا: باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو عائلة فقد ولى عهد الفساد والفوضى وانطلق عهد وطني جديد
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