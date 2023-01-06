https://sputnikarabic.ae/20230106/رئيس-الوزراء-الأردني-يؤكد-أهمية-التعاون-الاستثماري-مع-البحرين-1071981547.html
رئيس الوزراء الأردني يؤكد أهمية التعاون الاستثماري مع البحرين
رئيس الوزراء الأردني يؤكد أهمية التعاون الاستثماري مع البحرين
أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أهمية التعاون بين بلاده والبحرين خاصة فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T08:42+0000
2023-01-06T08:42+0000
2023-01-06T08:42+0000
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جاء ذلك خلال مشاركة الخصاونة في جلسة نقاشية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الجهة المسؤولة عن الاستثمارات في البحرين، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية.شدد الخصاونة على أهمية الاستفادة من فرص التعاون المتاحة بين الأردن ومملكة البحرين في مختلف المجالات، خاصة الاستثمارية منها، في ظل امتلاك البلدين العديد من المزايا والمقومات التي يمكن البناء عليها لخدمة مصالحهما المشتركة.وأشار الخصاونة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بين البلدين في مثل هذه الحوارات والنِّقاشات التي من شأنها أن تفضي إلى شراكات حقيقيَّة وتعاون مثمر يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقينشهدت الجلسة النقاشية كذلك استعراض رئيس الوزراء الأردني أبرز الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتنظيم البيئة الاستثمارية البلاد وإزالة معيقات بيئة الاستثمار.من جانبه، عرض وزير المالية والاقتصاد البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تجربة مجلس التنمية الاقتصادية في مجال جلب الاستثمارات وتمكينها، وأبرز الاستراتيجيات وآلية العمل والممارسات المتبعة في هذا القطاع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, البحرين
العالم العربي, أخبار الأردن, البحرين
رئيس الوزراء الأردني يؤكد أهمية التعاون الاستثماري مع البحرين
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أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أهمية التعاون بين بلاده والبحرين خاصة فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركة الخصاونة في جلسة نقاشية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الجهة المسؤولة عن الاستثمارات في البحرين، حسبما ذكرت صحيفة
"الغد" الأردنية.
شدد الخصاونة على أهمية الاستفادة من فرص التعاون المتاحة بين الأردن ومملكة البحرين في مختلف المجالات، خاصة الاستثمارية منها، في ظل امتلاك البلدين العديد من المزايا والمقومات التي يمكن البناء عليها لخدمة مصالحهما المشتركة.
وأشار الخصاونة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بين البلدين في مثل هذه الحوارات والنِّقاشات التي من شأنها أن تفضي إلى شراكات حقيقيَّة وتعاون مثمر يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين
شهدت الجلسة النقاشية كذلك استعراض رئيس الوزراء الأردني أبرز الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتنظيم البيئة الاستثمارية البلاد وإزالة معيقات بيئة الاستثمار.
من جانبه، عرض وزير المالية والاقتصاد البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تجربة مجلس التنمية الاقتصادية في مجال جلب الاستثمارات وتمكينها، وأبرز الاستراتيجيات وآلية العمل والممارسات المتبعة في هذا القطاع.