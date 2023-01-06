https://sputnikarabic.ae/20230106/شكرا-جزيلا-للمملكة-العربية-السعوديةجورجينا-تشيد-باستقبال-رونالدو-في-الرياض-1071983634.html
شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية...جورجينا تشيد باستقبال رونالدو في الرياض
شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية...جورجينا تشيد باستقبال رونالدو في الرياض
وجهت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة شكر للمملكة العربية السعودية على الترحيب الرائع الذي حظيت به رفقة عائلتها في... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T10:04+0000
2023-01-06T10:04+0000
2023-01-06T10:04+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103857/49/1038574902_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_4869fe75e27bbdaa21a68aba72edc63d.jpg
ونشرت جورجينا رسالة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، جاء فيها :"شكرًا جزيلًا للمملكة العربية السعودية على هذا الترحيب الرائع. نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع النصر، ونود أن نشكر كل مَن جعلها تحدث، أنا ممتنة حقًّا لرؤية رونالدو متحمسا للغاية. نمشي جنبًا إلى جنب في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق ودائمًا مع عائلتنا الجميلة".وجاء منشور جورجينا بعد حفل ضخم للترحيب برونالدو وتقديمه في ملعب مرسول بارك، وحضر معه أطفاله وصديقته جورجينا.وقال رونالدو إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال الصفقة، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.وأضاف رونالدو في مؤتمر صحفي، قائلا "أنا فخور جدا باتخاذ هذا القرار الكبير في حياتي، حيث اكتمل عملي في أوروبا، وفزت بكل شيء ولعبت لأهم الأندية في أوروبا. هذا تحد جديد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103857/49/1038574902_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_a70243a6888304182fbf8fd66a015249.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية...جورجينا تشيد باستقبال رونالدو في الرياض
تابعنا عبر
وجهت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة شكر للمملكة العربية السعودية على الترحيب الرائع الذي حظيت به رفقة عائلتها في الرياض.
ونشرت جورجينا رسالة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، جاء فيها :"شكرًا جزيلًا للمملكة العربية السعودية على هذا الترحيب الرائع. نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع النصر، ونود أن نشكر كل مَن جعلها تحدث، أنا ممتنة حقًّا لرؤية رونالدو متحمسا للغاية. نمشي جنبًا إلى جنب في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق ودائمًا مع عائلتنا الجميلة".
وجاء منشور جورجينا بعد حفل ضخم للترحيب برونالدو وتقديمه في ملعب مرسول بارك، وحضر معه أطفاله وصديقته جورجينا.
وقال رونالدو إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال الصفقة، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا
.
وأضاف رونالدو في مؤتمر صحفي، قائلا "أنا فخور جدا باتخاذ هذا القرار الكبير في حياتي، حيث اكتمل عملي في أوروبا، وفزت بكل شيء ولعبت لأهم الأندية في أوروبا. هذا تحد جديد".