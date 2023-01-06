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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/طوكيو-رئيس-الوزراء-اليابانى-سيتخذ-قرارا-مناسبا-بشأن-زيارته-المحتملة-لأوكرانيا-1071978125.html
طوكيو: رئيس الوزراء اليابانى سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا
طوكيو: رئيس الوزراء اليابانى سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T05:22+0000
2023-01-06T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار اليابان
أخبار أوكرانيا
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طوكيو - سبوتنيك. ويوم الأربعاء، التقى رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، بالسفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا وسلم دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كيشيدا لزيارة أوكرانيا على راحته. ولم تستجب طوكيو بعد للدعوة.وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي: "في ضوء رئاسة اليابان في مجموعة السبع، سنتصرف وفقا لذلك".وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع المتعددة الأطراف في عام 2023.وستعقد قمة مجموعة السبع رفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2023.وتتألف مجموعة السبع من أكبر الاقتصادات، وهي؛ كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220519/رئيس-الوزراء-اليابان-تقدم-300-مليون-دولار-إضافية-لمساعدة-أوكرانيا-1062418244.html
أخبار اليابان
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أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا
أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا

طوكيو: رئيس الوزراء اليابانى سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا

05:22 GMT 06.01.2023
© AP Photo / Willy Kurniawanرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022.
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Willy Kurniawan
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا.
طوكيو - سبوتنيك. ويوم الأربعاء، التقى رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، بالسفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا وسلم دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كيشيدا لزيارة أوكرانيا على راحته. ولم تستجب طوكيو بعد للدعوة.
رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي: "في ضوء رئاسة اليابان في مجموعة السبع، سنتصرف وفقا لذلك".
وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع المتعددة الأطراف في عام 2023.
وستعقد قمة مجموعة السبع رفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2023.
وتتألف مجموعة السبع من أكبر الاقتصادات، وهي؛ كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
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