https://sputnikarabic.ae/20230106/طوكيو-رئيس-الوزراء-اليابانى-سيتخذ-قرارا-مناسبا-بشأن-زيارته-المحتملة-لأوكرانيا-1071978125.html
طوكيو: رئيس الوزراء اليابانى سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا
طوكيو: رئيس الوزراء اليابانى سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T05:22+0000
2023-01-06T05:22+0000
2023-01-06T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار اليابان
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070236592_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9aab4ab15417ecaf85fdaffdfd3c9596.jpg
طوكيو - سبوتنيك. ويوم الأربعاء، التقى رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، بالسفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا وسلم دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كيشيدا لزيارة أوكرانيا على راحته. ولم تستجب طوكيو بعد للدعوة.وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي: "في ضوء رئاسة اليابان في مجموعة السبع، سنتصرف وفقا لذلك".وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع المتعددة الأطراف في عام 2023.وستعقد قمة مجموعة السبع رفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2023.وتتألف مجموعة السبع من أكبر الاقتصادات، وهي؛ كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220519/رئيس-الوزراء-اليابان-تقدم-300-مليون-دولار-إضافية-لمساعدة-أوكرانيا-1062418244.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070236592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1a6c035b040b23f6ac32ee48a5fab43f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا
أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا
طوكيو: رئيس الوزراء اليابانى سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا
تابعنا عبر
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتخذ "قرارا مناسبا" بشأن زيارته المحتملة لأوكرانيا.
طوكيو - سبوتنيك
. ويوم الأربعاء، التقى رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، بالسفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا وسلم دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى كيشيدا لزيارة أوكرانيا على راحته. ولم تستجب طوكيو بعد للدعوة.
وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي: "في ضوء رئاسة اليابان في مجموعة السبع، سنتصرف وفقا لذلك".
وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع
المتعددة الأطراف في عام 2023.
وستعقد قمة مجموعة السبع رفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2023.
وتتألف مجموعة السبع من أكبر الاقتصادات، وهي؛ كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.