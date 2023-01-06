https://sputnikarabic.ae/20230106/قائد-عسكري-إيراني-ننتج-95-من-احتياجات-القوات-العسكرية-في-البلاد-محليا-1071988571.html
قائد عسكري إيراني: ننتج 95% من احتياجات القوات العسكرية في البلاد محليا
قائد عسكري إيراني: ننتج 95% من احتياجات القوات العسكرية في البلاد محليا
قال العميد سعيد شعبانيان، مساعد الشؤون التنسيقية لوزير الدفاع الايراني، اليوم الجمعة، إن بلاده تحولت إلى قوة على الصعيد العالمي في مجال الصواريخ والطائرات... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T12:54+0000
2023-01-06T12:54+0000
2023-01-06T12:54+0000
إيران
العالم
مقتل قاسم سليماني
قاسم سليماني
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد شعبانيان جاءت في كلمة له خلال مراسم إحياء مقتل قائد فيلق القدس السابق، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.وأكد القائد العسكري الإيراني أن بلاده تقوم بإنتاج 95% من احتياجات القوات العسكرية في البلاد محليا، والـ 5% المتبقية لا يتم إنتاجها محليا بسبب عدم الجدوى الاقتصادية.وأفاد العميد العميد سعيد شعبانيان بأن "العلماء الإيرانيين يقومون، في الوقت الراهن، بإنتاج جميع أنواع القطع البحرية السطحية وتحت السطحية والطائرات الحربية "كوثر" و"ياسين" و"صاعقة" و"آذرخش" ودبابات "كرار" والمدفعية بمختلف أنواعها".وأشار إلى قدرة العلماء والشباب الإيرانيين على تدشين وإنتاج كل أنواع الأسلحة، وعلى رأسها السفن العسكرية والغواصات والطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية وغيرها من الأسلحة الأخرى.وقال القائد العسكري الإيراني عن الجنرال قاسم سليماني:وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قال إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم، إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء.وأضاف سلامي، في كلمة له، أن طهران تمتلك مسيّرات قادرة على التأثير على العديد من الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.وأول أمس، واصلت مناورات ذوالفقار 1401 بمشاركة الوحدات المختلفة التابعة للجيش الإيراني على سواحل مكران، مرحلتها العملانية الأولى؛ حيث حلّقت الطائرات المسيرة من طراز آرش وباور وأبابيل 5، من متن "مدمرة سهند" الإيرانية، وقامت بتدمير أهدافها على الساحل بنجاح.وأجرى الجيش الإيراني مؤخَّراً عدّة مناورات، من بينها مناورات "الأمن المستدام 1400" في بحر قزوين في حزيران/ يونيو الماضي، ومناورات "درع السماء 1400" في أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى مناورات "اقتدار 99" للقوات البرية الإيرانية
https://sputnikarabic.ae/20230104/الجيش-الإيراني-يهدد-بـرد-يندم-عليه-أي-عدو-ينوي-الاعتداء-على-الأراضي-الإيرانية-1071922460.html
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إيران, العالم, مقتل قاسم سليماني, قاسم سليماني
إيران, العالم, مقتل قاسم سليماني, قاسم سليماني
قائد عسكري إيراني: ننتج 95% من احتياجات القوات العسكرية في البلاد محليا
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قال العميد سعيد شعبانيان، مساعد الشؤون التنسيقية لوزير الدفاع الايراني، اليوم الجمعة، إن بلاده تحولت إلى قوة على الصعيد العالمي في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة.
وأفادت وكالة
إرنا، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد شعبانيان جاءت في كلمة له خلال مراسم إحياء مقتل قائد فيلق القدس السابق، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.
وأكد القائد العسكري الإيراني أن بلاده تقوم بإنتاج 95% من احتياجات القوات العسكرية في البلاد محليا، والـ 5% المتبقية لا يتم إنتاجها محليا بسبب عدم الجدوى الاقتصادية.
وأفاد العميد العميد سعيد شعبانيان بأن "العلماء الإيرانيين يقومون، في الوقت الراهن، بإنتاج جميع أنواع القطع البحرية السطحية وتحت السطحية والطائرات الحربية "كوثر" و"ياسين" و"صاعقة" و"آذرخش" ودبابات "كرار" والمدفعية بمختلف أنواعها".
وأشار إلى قدرة العلماء والشباب الإيرانيين على تدشين وإنتاج كل أنواع الأسلحة
، وعلى رأسها السفن العسكرية والغواصات والطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية وغيرها من الأسلحة الأخرى.
وقال القائد العسكري الإيراني عن الجنرال قاسم سليماني:
كان قائدا مجاهدا شجاعا لم يخلع زيه العسكري منذ اليوم الأول لوجوده في القوات المسلحة حتى لحظة الاستشهاد، وكان رأس الحربة في الهجمات.
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قال إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم، إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء.
وأضاف سلامي، في كلمة له، أن طهران تمتلك مسيّرات قادرة على التأثير
على العديد من الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وأول أمس، واصلت مناورات ذوالفقار 1401 بمشاركة الوحدات المختلفة التابعة للجيش الإيراني على سواحل مكران، مرحلتها العملانية الأولى؛ حيث حلّقت الطائرات المسيرة من طراز آرش وباور وأبابيل 5، من متن "مدمرة سهند" الإيرانية، وقامت بتدمير أهدافها على الساحل بنجاح.
وأجرى الجيش الإيراني مؤخَّراً عدّة مناورات، من بينها مناورات "الأمن المستدام 1400" في بحر قزوين في حزيران/ يونيو الماضي، ومناورات "درع السماء 1400" في أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى مناورات "اقتدار 99" للقوات البرية الإيرانية