https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-الإعلام-اليمني-أنصار-الله-اعتقلت-نحو-1700-امرأة-والمئات-منهن-في-ظروف-سيئة-1072001941.html

وزير الإعلام اليمني: "أنصار الله" اعتقلت نحو 1700 ‏امرأة والمئات منهن في ظروف سيئة

وزير الإعلام اليمني: "أنصار الله" اعتقلت نحو 1700 ‏امرأة والمئات منهن في ظروف سيئة

اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، باعتقال 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات منذ ‏سيطرة الجماعة على السلطة في اليمن، داعية... 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T21:51+0000

2023-01-06T21:51+0000

2023-01-06T21:52+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104332/06/1043320693_0:114:2737:1653_1920x0_80_0_0_96cd81bc769fa18ba532da7c3c530159.jpg

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، على "تويتر"، إن "قيام الحوثيين باختطاف المذيعة التلفزيونية أشواق اليريمي، أثناء سفرها بين محافظتي صنعاء وذمار، بحجة عدم وجود محرم، واقتيادها لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، امتداد لجرائم اختطاف النساء وإخفائهن قسرياً على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي".وأضاف: "تؤكد تقارير حقوقية أن عدد النساء المختطفات في معتقلات الحوثيين منذ انقلابهم بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، يواصل الحوثيون اعتقالهن، والمئات منهن في ظروف سيئة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ للقيم والأعراف اليمنية".وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بـ"إدانة هذه الممارسات الإجرامية التي تكشف حقيقة الحوثيين باعتبارهم تنظيما إرهابيا، وممارسة ضغط حقيقي عليهم لإطلاق كافة المختطفات فورا، ووقف الجرائم والانتهاكات بحق النساء اليمنيات"، على حد قوله.وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله