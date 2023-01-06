https://sputnikarabic.ae/20230106/ويكيبيديا-تنفي-مزاعم-نشطاء-حول-اختراق-الحكومة-السعودية-لفريقها-1071993743.html
ويكيبيديا تنفي مزاعم نشطاء حول "اختراق" الحكومة السعودية لفريقها
ويكيبيديا تنفي مزاعم نشطاء حول "اختراق" الحكومة السعودية لفريقها
نفت مؤسسة ويكيميديا التي تدير موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية، تقارير حقوقية تزعم أنها وجدت أدلة على "اختراق" الحكومة السعودية لفريق عملها في الشرق الأوسط. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T15:23+0000
2023-01-06T15:23+0000
2023-01-06T15:24+0000
العالم العربي
السعودية
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وأعلنت منظمة "الديموقراطية الآن للعالم العربي" (داون) ومقرها في واشنطن، ومنظمة "سمكس" ومقرها في بيروت، في بيان مشترك أمس الخميس، أن مؤسسة "ويكيميديا" أجرت تحقيقا خلص إلى أن "الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين في ويكيبيديا في المنطقة"، وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل "وكلاء" لها.وأكدت: "لم يخلص تحقيقنا إلى أن الحكومة السعودية اخترقت ويكيبيديا وأثرت على المستخدمين"، لكنها أشارت إلى أن بعض المحررين المتطوعين "الذين ربما كانوا سعوديين" كانوا من بين المشرفين الذين حظرتهم.وأضافت ويكيميديا في بيانها: "بينما لا نعرف أين يقيم هؤلاء المتطوعون بالفعل، فإن حظر أي متطوع ربما يكون سعوديًا كان جزءًا من إجراء أوسع بكثير على مستوى العالم يحظر 16 محررًا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
https://sputnikarabic.ae/20190402/قرار-ويكيبيديا-السعودية-التطاول-1040182355.html
السعودية
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العالم العربي, السعودية
ويكيبيديا تنفي مزاعم نشطاء حول "اختراق" الحكومة السعودية لفريقها
15:23 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 15:24 GMT 06.01.2023) تابعنا عبر
نفت مؤسسة ويكيميديا التي تدير موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية، تقارير حقوقية تزعم أنها وجدت أدلة على "اختراق" الحكومة السعودية لفريق عملها في الشرق الأوسط.
وأعلنت منظمة "الديموقراطية الآن للعالم العربي" (داون) ومقرها في واشنطن، ومنظمة "سمكس" ومقرها في بيروت، في بيان مشترك أمس الخميس، أن مؤسسة "ويكيميديا" أجرت تحقيقا خلص إلى أن "الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين
في ويكيبيديا في المنطقة"، وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل "وكلاء" لها.
وقالت مؤسسة "ويكيميديا" ومقرها الولايات المتحدة في بيان، في وقت متأخر من الخميس، إنّ "هناك أخطاء جوهرية في البيان الوارد من داون/سمكس"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأكدت: "لم يخلص تحقيقنا إلى أن الحكومة السعودية اخترقت ويكيبيديا وأثرت على المستخدمين"، لكنها أشارت إلى أن بعض المحررين المتطوعين "الذين ربما كانوا سعوديين" كانوا من بين المشرفين الذين حظرتهم.
وأضافت ويكيميديا في بيانها: "بينما لا نعرف أين يقيم هؤلاء المتطوعون بالفعل، فإن حظر أي متطوع ربما يكون سعوديًا كان جزءًا من إجراء أوسع بكثير على مستوى العالم يحظر 16 محررًا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".