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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230107/إسقاط-طائرة-مسيرة-فوق-سيفاستوبول-1072003798.html
إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول
إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول
قال حاكم المدينة ميخائيل رازفوجيف على قناته على تلغرام إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T04:12+0000
2023-01-07T04:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وكتب: "قوات الدفاع الجوي .. أسقطت طائرة مسيرة فوق الرصيف الشمالي. حتى العيد المقدس - عيد الميلاد - لهؤلاء غير البشر ليس سببا لوقف محاولاتهم لمهاجمة مدينتنا".حاول المسلحون الأوكرانيون مرارًا وتكرارًا مهاجمة سيفاستوبول. في ديسمبر / كانون الأول ، أفاد رازوفوجيف أن سفينة مناوبة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أسقطت طائرة مسيرة فوق المياه بالقرب من المدينة.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول

04:12 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Sergey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور منظومة الدفاع الجوية "إس-400" (تريومف) تصل سيفاستوبل، القرم، روسيا
 منظومة الدفاع الجوية إس-400 (تريومف) تصل سيفاستوبل، القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Sergey Malgavko
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قال حاكم المدينة ميخائيل رازفوجيف على قناته على تلغرام إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول.
وكتب: "قوات الدفاع الجوي .. أسقطت طائرة مسيرة فوق الرصيف الشمالي. حتى العيد المقدس - عيد الميلاد - لهؤلاء غير البشر ليس سببا لوقف محاولاتهم لمهاجمة مدينتنا".
حاول المسلحون الأوكرانيون مرارًا وتكرارًا مهاجمة سيفاستوبول. في ديسمبر / كانون الأول ، أفاد رازوفوجيف أن سفينة مناوبة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أسقطت طائرة مسيرة فوق المياه بالقرب من المدينة.
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