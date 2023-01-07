https://sputnikarabic.ae/20230107/إسقاط-طائرة-مسيرة-فوق-سيفاستوبول-1072003798.html
إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول
إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول
قال حاكم المدينة ميخائيل رازفوجيف على قناته على تلغرام إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T04:12+0000
2023-01-07T04:12+0000
2023-01-07T04:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102963/93/1029639372_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_8bb3687b9fa17f319bbc686b76b298ce.jpg
وكتب: "قوات الدفاع الجوي .. أسقطت طائرة مسيرة فوق الرصيف الشمالي. حتى العيد المقدس - عيد الميلاد - لهؤلاء غير البشر ليس سببا لوقف محاولاتهم لمهاجمة مدينتنا".حاول المسلحون الأوكرانيون مرارًا وتكرارًا مهاجمة سيفاستوبول. في ديسمبر / كانون الأول ، أفاد رازوفوجيف أن سفينة مناوبة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أسقطت طائرة مسيرة فوق المياه بالقرب من المدينة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102963/93/1029639372_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_948ac24f81e1136f224483c442456bf1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول
تابعنا عبر
قال حاكم المدينة ميخائيل رازفوجيف على قناته على تلغرام إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول.
وكتب: "قوات الدفاع الجوي .. أسقطت طائرة مسيرة فوق الرصيف الشمالي. حتى العيد المقدس - عيد الميلاد - لهؤلاء غير البشر ليس سببا لوقف محاولاتهم لمهاجمة مدينتنا".
حاول المسلحون الأوكرانيون مرارًا وتكرارًا مهاجمة سيفاستوبول. في ديسمبر / كانون الأول ، أفاد رازوفوجيف أن سفينة مناوبة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أسقطت طائرة مسيرة فوق المياه بالقرب من المدينة.